Le manager salue l’impact gagnant du match d’Arsenal; il était «  très bon  » – .

Photo par Denis Doyle / Getty Images

Diego Simeone était ravi de voir le prêté d’Arsenal Lucas Torreira quitter le banc pour apporter une contribution victorieuse à la victoire 3-1 de l’Atletico Madrid contre Osasuna ce week-end, comme il l’a déclaré à Sport Finding.

Unai Emery a essayé dans la veine de transformer ce scrapper à l’esprit défensif en quelque chose de plus proche d’un nombre orthodoxe dix. Mais l’arrivée bien prise de Torreira samedi aura rempli de fierté l’ancien patron des Gunners.

L’international uruguayen a fait irruption dans la surface de réparation, comme Emery le souhaitait, avec 88 minutes au compteur au stade El Sadar.

Après avoir abattu une balle rebondissante, Torreira a lancé une finition élégante dans le toit du filet pour donner à l’Atletico un coussin de deux buts dont ils avaient désespérément besoin contre une équipe d’Osasuna qui, jusque-là, menaçait d’égaliser.

Simeone aurait peut-être fait sortir Torreira du banc pour consolider le milieu de terrain, mais c’est à l’autre bout que la star appartenant à Arsenal a fait sa marque.

« Nous avons fait 0-2, mais ils ont marqué 1-2 et il y avait beaucoup de tension », a déclaré Simeone après que l’Atletico soit passé à moins de trois points de la tête du classement de la Real Sociedad, après avoir joué deux matchs de moins.

Alex Caparros / Getty Images

«Heureusement, Lucas a marqué un excellent but qui nous a permis de clôturer un match que je trouve très bon.»

S’adressant à Ovacion la semaine dernière, un homme qui a rejoint Arsenal pour 27 millions de livres sterling en 2018 a admis qu’il serait désireux de transformer son prêt au Wanda Metropolitano en un transfert permanent.

D’autres camées qui changent la donne comme celui-ci et il pourrait bien mettre la plume sur papier sur un contrat à plein temps à l’Atletico Madrid le plus tôt possible.

Photo par Angel Martinez / Getty Images

