Le manager dit qu’une étoile «  rapide  » vole après les liens entre Liverpool et Arsenal – .

Ronald Koeman pense que le « rapide » Ousmane Dembele va de mieux en mieux à Barcelone après que Liverpool et Arsenal aient décidé de ne pas payer son prix de 55 millions de livres sterling, comme il l’a dit à Mundo Deportivo.

Le fait que le Barça était disposé à vendre l’ancien prodige de Dortmund avec une perte de 40 millions de livres cet été met en évidence non seulement la situation financière désespérée du Camp Nou, mais aussi à quel point la réputation de Dembele a souffert pendant trois ans en Catalogne.

Alors que les fausses aubes ont été une caractéristique commune de sa carrière à Barcelone, le vainqueur de la Coupe du monde pourrait enfin franchir un cap.

Selon Sport et AS, les géants de la Premier League, Liverpool et Arsenal, ont envisagé d’offrir à l’ailier un nouveau départ en Angleterre, avant que le prix de 55 millions de livres de Dembele ne fasse courir ses prétendants dans les collines.

Au cours des dernières semaines, cependant, l’un des attaquants les plus naturellement talentueux du football mondial commence à avoir un aperçu de la forme qui avait convaincu Barcelone qu’il était capable de se mettre à la place de Neymar.

«Dembele a amélioré sa forme physique et sa forme physique. On ne peut nier son talent quand il est en forme et en pleine forme. Il est devenu de mieux en mieux », a déclaré Koeman après que le joueur de 23 ans ait enchaîné les buts contre Ferencvaros et la Juventus avec une superbe finition lors du 5-2 battant samedi du Real Betis.

«Dembele est rapide et il est excellent en tête-à-tête. Il peut également jouer des deux côtés. Je suis très content du travail qu’il a accompli récemment.

« Ousmane doit tout donner et montrer sa qualité comme il l’a fait. »

Certains rapports avaient suggéré que le Barça, à court d’argent, écouterait les offres pour Dembele en janvier.

Mais, comme le souligne Koeman lui-même, l’ancienne starlette rennaise a soudainement un rôle clé à jouer avec Ansu Fati face à quatre mois sur la touche.

