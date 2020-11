Le manager de Ludogorets salue l’homme «  incroyable  » de Tottenham avant le match de ce soir – .

adidas Pantalon Z.N.E adidas homme - L OL - Foot Lyon

La collection adidas Z.N.E. a été créée pour offrir un maximum de confort aux athlètes pour les moments de détente avant et après les matchs. Conçu dans un tissu qui évacue la transpiration, ce pantalon fuselé te maintient au sec et prêt pour l'action. Coupe fuselée standard : ample et confortable, ajustée au