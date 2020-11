Le manager d’Adam Saad dénonce les rumeurs après avoir obtenu un échange avec Carlton

Le manager d’Adam Saad a démenti les informations selon lesquelles il n’était pas disposé à jouer certains rôles pour Essendon cette saison après avoir finalisé son transfert tant attendu à Carlton.

36 jours après la demande d’échange initiale de Saad, le transfert a été officialisé, Essendon recevant les choix 8 et 87 en échange de Saad et des choix 47 et 78.

La demande d’échange de Saad après la fin de la saison a aveuglé les Bombers, et a été bientôt suivie par des rapports suggérant qu’il n’était pas disposé à acheter les directions d’équipe.

Cependant, l’entraîneur de Saad, John Meesen, a déclaré que le défenseur fringant était extrêmement clair sur son rôle à Carlton après des conversations avec l’entraîneur David Teague.

« Il y avait des rapports selon lesquels il ne voulait pas jouer au lock-out et il ne voulait pas jouer certains rôles pour l’équipe – cela ne pouvait tout simplement pas être plus éloigné de la vérité », a déclaré Meesen Bourse commerciale AFL.

Adam Saad quitte Essendon après avoir disputé 61 matchs pour le club entre 2018 et 2020 (Getty)

«Quand Adam a décidé que la meilleure chose pour lui était de regarder d’autres opportunités, il a eu une très bonne conversation avec David Teague et un rôle clair a été identifié pour lui dans une structure et c’était quelque chose qu’Adam voulait faire.

« Pour jouer un peu plus haut sur le terrain et se tester sur le terrain et utiliser un peu plus ses atouts à son avantage.

«Il comprend qu’il jouera au lock-out quand il le faudra, il peut s’asseoir parfois et cela signifie que (Sam) Docherty lâche la laisse et vice versa.

« Il y avait un rôle clair et défini pour lui à Carlton. »

Saad est la deuxième recrue renommée de Carlton cette saison après l’acquisition de Zac Williams par une agence libre, tandis que Lachie Fogarty a également été échangé au club via Geelong.