Le manager aime les Wolves Loanee, les fans pensent qu’il s’améliore rapidement – .

Photo de Stuart Franklin – UEFA / UEFA via Getty Images

Si vous pouvez jouer à plusieurs positions, vous aurez toujours une chance sous Nuno Espirito Santo.

Et le patron de Wolverhampton Wanderers se serait léché les lèvres à la vue de Ryan Giles, un arrière gauche de métier, produisant la meilleure performance de son prêt à Coventry City dans un rôle plus avancé mercredi soir.

Le joueur de 20 ans né à Telford a en fait commencé du côté droit du milieu de terrain de Mark Robins alors que les Sky Blues remportaient une victoire 1-0 « à domicile » bien nécessaire contre Cardiff City, avant de se déplacer vers la gauche.

Et bien que Giles n’ait pas réussi à marquer le baptême d’un nouveau rôle avec un but ou une aide, sa performance était suffisamment prometteuse pour donner au patron de Coventry un mal de tête tactique dans les semaines à venir.

« J’ai regardé des choses à l’entraînement et l’autre jour, il était absolument incroyable à droite », a déclaré Robins au Coventry Telegraph.

«C’est sa position naturelle, à droite ou à gauche. Il a joué en tant que numéro 10 et l’ailier est un poste qu’il a joué depuis que Nuno Espirito Santo est entré aux Wolves et a joué la formation qu’ils jouent.

«Il a plutôt bien fait et a montré une très bonne aptitude pour ce poste aussi, apprenant à défendre. Je pense toujours qu’il y a plus à venir de lui, mais il a vraiment bien fait.

Photo de James Williamson – AMA / Getty Images

Giles a impressionné par à-coups depuis qu’il a parcouru 34 milles à travers les Midlands, notamment en aidant un but lors de la victoire 3-2 de septembre sur les Queens Park Rangers. Mais cela ressemblait à une performance de passage à l’âge adulte d’un homme qui a toujours été très apprécié dans son club parent.

Comme vous le diront Leander Dendoncker, Romain Saiss et Pedro Neto, l’adaptabilité est très appréciée chez Molineux.

Ainsi, lorsque Giles reviendra au Pays Noir l’année prochaine, Nuno pourrait avoir un nouvel ailier droit à sa disposition. Ou un nouvel arrière gauche. Ou un ailier gauche. Ou même un nouveau numéro 10 peut-être?

Alex Livesey / Getty Images

Qu’est-ce que j’ai dit de jouer Giles plus haut et de le regarder s’épanouir. Maintenant, il joue facilement comme un ailier du match. Ce n’est tout simplement pas un arrière gauche, mais un ailier qui peut soutenir l’arrière gauche lorsqu’il est hors de position fonctionne bien avec McCallum. #PUSB

Kelly le dirigeant à nouveau, aimant Giles plus en avant, on dirait qu’il pourrait en mettre un de l’extérieur de la boîte à 100%. Juste besoin de faire quelques chances plus claires et nous pouvons gagner confortablement cela. Cardiff n’a rien de spécial #PUSB

– Dan Jakus (@DanJakus) 25 novembre 2020