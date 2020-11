Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, exhorte les députés à demander plus de soutien au verrouillage de niveau 3

Andy Burnham a écrit aux 27 députés du Grand Manchester pour appeler au soutien de tous les partis pour exiger plus d’argent du gouvernement pour un verrouillage de niveau 3. La région de 2,8 millions d’habitants est soumise à des restrictions renforcées depuis juin et, avec une grande partie du reste du Le nord, sera à nouveau soumis au niveau de restrictions le plus strict Le verrouillage national de l’Angleterre se termine mardi à minuit.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Le maire du Grand Manchester, M. Burnham, qui a affronté Downing Street pour le financement du verrouillage en octobre, a déclaré qu’il en voulait plus. soutien financier pour les zones de niveau 3 Débat de la Chambre des communes de mardi sur la question.Il a également déclaré que sur les tendances actuelles en matière d’infection dans le Grand Manchester, la zone sera dans une position similaire à celle de nombreuses zones qui ont été placées au niveau 2, bien que le gouvernement ait indiqué qu’elle était peu susceptible d’apporter des changements majeurs à la date du premier examen dans quinze jours, M. Burnham a appelé à un «examen significatif» pour contester la décision. Le maire Andy Burnham a également pris la parole lors de l’événement (Photo: PA) «Acte délibéré de nivellement par le bas» Il a déclaré: «Le gouvernement poursuit une politique consistant à imposer des verrouillages régionaux sévères sans fournir un soutien suffisant pour compenser les dommages causés aux emplois et aux entreprises. Il s’agit d’un acte délibéré de nivellement par rapport à un gouvernement qui, il y a à peine un an, a été élu sur la promesse de faire exactement le contraire.Il ne peut tout simplement pas être juste ou juste que Tier 1 Cornwall et l’île de Wight reçoivent le même niveau d’activité. soutien comme des villes comme Manchester, Leeds et Hull. »« Les députés représentant les régions de niveau 3 de tous les côtés de la Chambre doivent se rassembler et exiger un ensemble de soutien beaucoup plus équitable de la part du gouvernement. Lire la suite Angela Rayner déclare que le Parti travailliste est prêt à suspendre «des milliers et des milliers» de membres pour antisémitisme «Pour les entreprises qui soutiennent l’hospitalité, décembre est traditionnellement le mois le plus important de l’année.» Retirer cela sans compensation sera dévastateur pour Le gouvernement a déclaré que le financement discrétionnaire des subventions aux entreprises ne sera pas augmenté ou prolongé après l’introduction du nouveau système de niveaux. Des subventions ont été accordées à toutes les autorités locales au début du verrouillage national pour soutenir Cela signifie que les établissements du niveau 3 ne recevront pas plus de ce type de financement que les autres zones qui entreront dans le niveau 1 ou 2, a déclaré le maire.Bars, pubs, cafés et restaurants resteront fermés lorsque la région passera au niveau 3, même si les plats à emporter seront toujours autorisés. Les hôtels resteront également fermés, mais des magasins non essentiels, des coiffeurs et des salles de sport ouvriront.Bien que le taux d’infection du Grand Manchester reste au-dessus de la moyenne anglaise, les cas y chutent maintenant plus rapidement que dans toute autre région d’Angleterre et il y a des signes de relâchement de la pression. hôpitaux, a déclaré M. Burnham. Lire la suite Covid-19 « troisième vague » probable en janvier à moins que le juste équilibre ne soit trouvé avec de nouvelles mesures, prévient Dominic Raab Les données publiées mercredi ont montré que le taux d’infection dans le Grand Manchester est désormais le plus bas depuis la fin du mois de septembre, en baisse de 45% au cours des deux dernières semaines, contre une chute de 39% dans le Nord-Ouest et de 13% dans toute l’Angleterre.À Londres, au cours de la même période, le taux d’infection a augmenté de 17 %.M. Burnham souhaite que les zones présentant le plus haut niveau de restrictions soient recevoir une subvention mensuelle de soutien aux entreprises liée au nombre d’entreprises touchées dans n’importe quelle zone, plutôt que simplement au nombre de résidents.