Le magicien Criss Angel dévoile la bataille contre le cancer de son fils au milieu de l’épidémie de COVID-19

Criss Angel et sa famille prennent très au sérieux la pandémie de COVID-19 alors que son fils Johnny Crisstopher, 6 ans, continue de lutter contre la leucémie.

Angel, qui a deux fils avec Shaunyl Benson, a expliqué à «Extra’s» Charissa Thompson comment la famille va et expliquant qu’elles prenaient déjà des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité de Johnny.

Criss, dont la tournée RAW est actuellement en attente, a déclaré à Charissa: «Nous nous en sortons vraiment très bien compte tenu des circonstances. Tout se passe aussi bien que prévu. »

Il a poursuivi: «Les enfants qui souffrent d’un cancer pédiatrique ont évidemment le défi de faire face à cela, mais quand vous le soulignez avec la pandémie, c’est vraiment une double menace, et les familles qui sont passées par le cancer pédiatrique pratiquent le lavage des mains… les zones de désinfection quand vous allez au restaurant et à la distanciation sociale. Habituellement, votre enfant a des déficiences du système immunitaire… et pour Johnny Crisstopher et d’autres enfants qui traversent ce qu’il traverse, cela peut être terrible, mettre leur vie en danger.

Ils ne prennent aucun risque. « Nous avons été à la maison et avons fait la quarantaine parce que nous ne voulons pas prendre de risques avec notre fils, sauf quand il va à l’hôpital pour une transfusion sanguine », a déclaré Angel. «Il va à Cure 4 the Kids Las Vegas deux à trois fois par semaine. Nous avons passé beaucoup de temps en famille… essayant de fournir des souvenirs incroyables à Johnny Christopher et à notre autre fils Xristos Yanni, alors quand ils vieillissent, ils peuvent penser à ces moments difficiles mais nous avons fait quelque chose de positif. »

Il a poursuivi: « J’ai travaillé sur le monde miniature de Johnny Crisstopher et Xristos Yanni, une voiture à sous et un train, et nous sommes devenus si fous là-dedans. » Vous pouvez voir un doux moment de leur séjour à la maison ci-dessous, alors qu’ils célébraient la fête des pères dimanche.

Angel aide d’autres familles cancéreuses pendant la pandémie de COVID-19. «Cure 4 the Kids a été une merveilleuse clinique pédiatrique ici, mais à cause du virus COVID-19, ils ont perdu leur emploi et ils ont dû [hard] des décisions auxquelles personne ne devrait jamais être confronté… «Vais-je acheter un médicament pour soigner mon fils ou ma fille ou vais-je mettre de la nourriture sur la table?» Ainsi, la Johnny Crisstopher Children’s Charitable Foundation… nous avons essentiellement fait plus de 50 000 repas pour 150 familles pendant environ huit semaines. Nous essayions d’aider ces familles de notre communauté dans cette situation très difficile dans laquelle elles se trouvent. »

En savoir plus sur la fondation ici.

La star espère également qu’il pourra bientôt retourner au travail à Las Vegas, en disant: «Je pense que je ferai partie de la première phase de la réouverture du divertissement, mais ce ne sera peut-être pas au Planet Hollywood… J’ai hâte d’y aller pour donner aux gens la possibilité de s’échapper. «