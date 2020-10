Le lynx ibérique en voie de disparition est sauvé de l’extinction grâce à un programme d’élevage et à des milliers de lapins

Le lynx ibérique est un mangeur difficile. Malgré sa rapidité et son agilité, il a une alimentation monastique, se nourrissant presque exclusivement de lapins. Cette dépendance à une seule source de nourriture menaçait en partie l’existence de l’un des félins les plus menacés au monde. En 2002, les défenseurs de l’environnement ont découvert que le nombre de lynx ibériques était tombé à 94, mais près de 20 ans plus tard, leur population s’est rétablie à 894, selon une enquête réalisée l’année dernière. Des décennies de persécution comme vermine par l’homme, la perte de son habitat naturel à cause de la construction à la campagne et une succession de maladies qui décimaient la population de lapins, avaient presque conduit le lynx à l’extinction. Il y a vingt ans, lorsqu’un programme de conservation a débuté, ce chat rare a été classé comme «en danger critique d’extinction» par l’Union internationale pour la conservation de la nature. Il a fait face au même sort que le dodo, l’oiseau incapable de voler qui s’est éteint au 17ème siècle. Aujourd’hui, après un programme d’élevage ambitieux, les effectifs de lynx ibériques se sont rétablis, en partie grâce au sacrifice de plus de 100 000 lapins introduits dans les habitats des chats du sud de l’Espagne pour un coût de 10 € à la fois. La construction de centres d’élevage et la cartographie des «points noirs» où les lynx se font écraser par des voitures ont aidé, tout comme l’obtention du soutien des propriétaires fonciers, des chasseurs et du public. Aujourd’hui, ce chat rare peut être vu au cœur de l’Andalousie dans le sud de l’Espagne, de l’autre côté de la frontière portugaise et jusqu’à Barcelone. Mais ce félin n’est pas encore sorti du bois; il est toujours officiellement classé comme en danger. Miguel Ángel Simón, un biologiste qui a lancé le programme du lynx ibérique, rit quand il essaie de calculer le nombre de lapins qui ont payé le prix ultime pour faire revivre cette espèce menacée. «Chaque lynx adulte a besoin d’environ un lapin par jour. Évidemment, les lapins que nous avons introduits dans la nature se sont reproduits mais je dirais que pour chaque lynx, nous avons utilisé au moins 1 000 lapins », dit-il à i. Il y a eu un effort intensif pour sauver le lynx de l’extinction (Photo: Miguel Simon) D’être la cible de chasseurs désireux d’ajouter leurs peaux à leurs armoires à trophées, le lynx est devenu une sorte de célébrité en Espagne. Avec ses oreilles pointues et touffues, ses gros coussinets et ses grands yeux, c’est une vente facile. Aujourd’hui, le félin est l’une des stars d’un nouveau film espagnol, Dehesa, sur la vaste étendue de campagne du sud de l’Espagne où il erre. Cependant, Simón admet que la bataille a été longue et difficile pour sauver le lynx. «Il ne faut pas beaucoup d’argent pour pousser une espèce vers l’extinction, mais il faut beaucoup d’argent et de temps pour la sauver», dit-il. Bien qu’il ait consacré deux décennies à sauver le lynx, Simón a néanmoins toujours gardé une distance respectueuse avec les animaux eux-mêmes. «J’ai manipulé de nombreux lynx. Les mâles pèsent jusqu’à 15 kg. Ce qui frappe, ce sont leurs pattes, qui sont très grandes. Ils sautent sur leurs proies, donc celles-ci doivent être fortes », dit-il. «Mais vous ne pouvez pas devenir trop amical avec ces animaux en captivité. Ils doivent être sauvages, sinon ils ne survivront pas lorsqu’ils seront libérés. »Une loi introduite par le dictateur Francisco Franco dans les années 1950 a classé le lynx comme vermine et des décennies de chasse ont menacé les animaux. Cependant, à la fin des années 1970, une interdiction de chasser le lynx en Espagne a finalement mis un terme à cette menace. Les maladies telles que la myxomatose et une maladie hémorragique, qui ont anéanti la population de lapins dans les années 1990, sont un problème plus grave. Les zones voisines étaient remplies de lapins pour empêcher les chats de mourir de faim. «Nous avons dû élever les lynx, puis les réintroduire dans la nature dans différentes régions, afin qu’ils se mélangent génétiquement», explique Simón. «Il ne sert à rien de se reproduire entre eux car cela cause des problèmes génétiques et des maladies.» Une fois que les chats ont environ un an, ils sont prêts à être relâchés dans la nature. Les écologistes ont fait de ces occasions un événement public, pour gagner l’opinion. Les agriculteurs, les villageois et les écoliers viennent voir le lynx sortir des cartons pour commencer leur nouvelle vie. Maintenant, le lynx est en voie de guérison – mais il n’est pas encore sorti du bois (Photo: Miguel Simon) Les enfants sont encouragés à choisir les noms de chaque lynx en classe, les noms commençant par R étant le choix de cette année. Chacun a un tracker ajusté autour de son cou. «Environ 90 pour cent des gens étaient en faveur de la réintroduction du lynx dans la nature», dit Simón. «Ce n’est pas comme l’ours ou même le loup, qui ont été réintroduits dans la nature dans d’autres régions d’Espagne et d’Europe. Ils ne sont pas si populaires car ils attaquent les moutons ou d’autres animaux de la ferme. Par rapport à eux, les lynx sont très populaires. »Javier Salcedo, responsable du programme quinquennal Life LynxConnect, affirme qu’il vise à augmenter le nombre de femelles en âge de se reproduire à 250 et la population totale à 1 000. «Nous voulons changer la classification du lynx de menacé à vulnérable. Cela devrait être possible bientôt », ajoute-t-il. «Il a été important que les propriétaires fonciers, les chasseurs et les écoles soient de notre côté pour un projet de conservation en cours comme celui-ci.» Pour Simón, les efforts pour sauver ce chat tacheté et moelleux ne se limitent pas à la conservation d’un félin agréable à regarder . «Biologiquement, il a été important de sauver une espèce en voie de disparition. Mais le lynx ibérique fait également partie du patrimoine national », dit-il. «S’ils vous disaient de démolir le palais de l’Alhambra à Grenade, seriez-vous prêt? Non. Le lynx est ici depuis bien plus longtemps, il est donc important de sauver une partie intégrante d’Iberia.

