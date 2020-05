Le LNR vise à éradiquer les techniques de lutte, règle à six

Le commissaire de l’ARL, Wayne Pearce, a déclaré que la nouvelle règle des six de la LNR aiderait à éliminer les techniques de lutte du jeu.

La LNR a annoncé hier qu’elle reviendrait à utiliser un seul arbitre pour la première fois depuis 2008 et à introduire un nouvel appel à six pour des infractions au ruck au lieu de sanctions.

Les nouvelles règles du ruck signifient que l’arbitre en fera de nouveau six instantanément lorsqu’il verra une infraction, empêchant les équipes de réinitialiser leurs lignes.

L’officiel aura également le pouvoir de sanctionner ou de punir un joueur pour des infractions répétées, dans le but d’empêcher les équipes de mentir dans la mêlée tôt dans le décompte des tacles.

Cameron Smith s’attaque à Victor Radley (Getty)

On espère que la nouvelle règle des six accélérera le jeu et empêchera également les équipes d’incorporer des techniques de lutte qui, selon Pearce, « affectent le produit ».

« La Fédération mondiale de lutte serait très fière de certains des épisodes de nos joueurs », a déclaré Pearce. Neuf nouvelles.

« La lutte qui s’est glissée dans le jeu est devenue une course aux armements entre les entraîneurs qui peuvent mieux lutter. Cela affecte le produit.

« Nous devons simplement revenir d’une manière ou d’une autre au déroulement du jeu et revenir aux règles.

Pearce a confirmé qu’un examen minutieux avait été effectué dans la planification de la règle des six à nouveau et que ce n’était pas une décision qui avait été prise du jour au lendemain.

« Beaucoup de réflexion y est entrée, je peux vous l’assurer », a-t-il déclaré.

« C’est une règle qui va accélérer le jeu. Les fans vont l’adorer et les entraîneurs vont le détester. »

– avec AAP