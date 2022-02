La saison 2 du Livre de Boba Fett n’est peut-être pas confirmé, mais Temuera Morrison a une idée

i votre personnage préféré d’une franchise épique meurt, il y a une bonne règle de base dans laquelle vous pouvez vous consoler : Si vous ne voyez pas son cadavre, il y a une petite chance qu’il ne soit pas vraiment mort. C’est particulièrement vrai dans “Star Wars”. Darth Maul a survécu à sa rencontre avec Obi-Wan Kenobi.

Pour une raison ridicule, Palpatine est resté dans l’ombre d’une galaxie très, très lointaine pour devenir un acteur principal dans “Star Wars : Rise of Skywalker”. Et nous croisons encore les doigts pour Max Rebo en espérant qu’il ne se produisait pas au Sanctuaire de Garsa Fwip le jour de l’attaque des Pyke.

Mais l’exemple le plus frappant est sans doute celui de Boba Fett. Avant de réapparaître dans “The Mandalorian” et de faire l’objet d’une adaptation dans “The Book of Boba Fett”, le redoutable chasseur de primes était supposé pourrir dans la fosse du Sarlacc à la suite des événements de “Star Wars : Return of the Jedi”.

Le Livre de Boba Fett - Première bande-annonce (VF) | Disney+

Lire cette vidéo sur YouTube

Avec tout cela à l’esprit, qu’est-ce qui empêche le Mace Windu de Samuel L. Jackson de revenir d’entre les morts ? Bien qu’il ait été poussé par la force à travers une fenêtre après s’être fait couper le bras, il pourrait encore marcher quelque part puisque les membres robotiques ne sont apparemment pas difficiles à trouver dans cet univers. Mais si c’est le cas, alors Temuera Morrison aimerait le trouver.

Allez où le vent nous emmène

Pour promouvoir sa série Disney+, Temuera Morrison et sa co-star/adass Ming-Na Wen ont parlé à IMDB de la façon dont leurs personnages s’en sortiraient dans un combat contre divers personnages de “Star Wars”. Après avoir passé en revue quelques grosses pointures comme Dark Vador et Maître Yoda, l’acteur sous le casque du célèbre chasseur de primes a marqué un temps d’arrêt lorsque l’intervieweur a évoqué Windu, car s’il en avait l’occasion, il chercherait à se venger.

“En tant que jeune adolescent, orphelin de père et faisant son propre chemin, il a quelques problèmes sur les épaules. Je pense que nous ferions mieux de faire savoir à Jon Favreau que nous devrions avoir une autre série où je commence à chercher Mace.”

Une deuxième saison de “The Book of Boba Fett” n’a pas encore été confirmée. Après tout, ce n’est en fait que le troisième chapitre de “The Mandalorian“. Après que “Star Wars” ait fait tout un plat de l’ajout du mot “Episode” au titre de chaque film, je ne serais pas surpris que le titre de cette série soit changé en “Le Mandalorien : Book of Boba Fett” puisque les deux derniers épisodes n’ont présenté le nouveau daimyo du territoire de Jabba le Hutt que pendant moins de cinq minutes. Toutefois, si les aventures de Fett se poursuivent après cette saison, il serait logique de croiser le chemin de Windu. Notre propre Ryan Scott présente un excellent argument pour expliquer pourquoi cela pourrait se produire, mais tout se résume à ceci : “Star Wars” a déjà fait cela auparavant. Samuel L. Jackson a gardé l’espoir pendant des années et est prêt à ramener son Maître Jedi dès qu’on l’appelle. Et Dave Filoni n’a jamais été du genre à s’éloigner du fan service (comme nous l’avons vu dans le dernier épisode de “The Book of Boba Fett”, qu’il a réalisé).

Donc, si Morrison est de la partie et que Jackson est de la partie, pourquoi attendre ? Le monde de la boxe a attendu Pacquiao contre Mayweather si longtemps qu’il est devenu sans intérêt. Espérons que Lucasfilm et Disney ne commettront pas la même erreur avec cette revanche/cette confrontation très attendue. (Vous savez, puisque Morrison a également joué le rôle du père de Boba, Jango Fett).