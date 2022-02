Le Livre de Boba Fett : enfin une explication de la destruction de Mandalore

Dans Le Livre de Boba Fett “Chapitre 5 : Le retour du Mandalorien”, Din Djarin a reçu une leçon d’histoire de l’Armurier lorsqu’elle a découvert qu’il maniait désormais le légendaire sabre noir. Les spectateurs ont enfin appris à quoi faisait référence la “Grande Purge” dans les premiers épisodes du Mandalorian, et à quel point elle a été dévastatrice pour les Mandaloriens de toute la galaxie. Cette page d’histoire contient un indice sur les épreuves que Din pourrait subir au cours de la saison 3 de The Mandalorian.

Mentionnée pour la première fois dans The Mandalorian “Chapitre 8 : Rédemption”, la Nuit des Mille Larmes évoquée dans l’épisode 5 du Livre de Boba Fett fait référence à une nuit particulière de la Grande Purge de Mandalore. Au cours de la Purge, l’Empire Galactique a massacré les Mandaloriens vivant sur la planète à l’apogée du pouvoir de l’empereur. La plupart des Mandaloriens qui ont survécu à l’événement, comme l’Armurier l’a expliqué à Din, résidaient sur Concord Dawn en dehors de la planète. Ceux qui étaient sur Mandalore lors de l’attaque ne sont probablement jamais partis.

Dans la saison 1 de The Mandalorian, la mention précoce d’une purge a créé l’un des nombreux mystères qui continuent à se développer dans la série. Mais le Livre de Boba Fett montrait à l’écran un flashback de la ville de Sundari alors que les bombardiers TIE détruisaient tout sur leur passage. La Nuit des Mille Larmes n’était pas une tentative d’extinction progressive et silencieuse de l’Empire, comme cela avait été le cas avec les Géonosiens après la Guerre des Clones. La dévastation de Mandalore a été si horrible et si étendue qu’elle a fait l’objet de chansons mandaloriennes.

Le canon de Star Wars n’explique pas encore exactement pourquoi l’Empire a porté un coup aussi destructeur au peuple de Mandalore, bien que l’oblitération d’Alderaan par l’Étoile de la Mort et l’ordre de Tarkin de tirer sur Kamino dans la saison 1 de The Bad Batch rendent le sort de Mandalore moins surprenant. Mais l’attaque directe des Mandaloriens contre les forces impériales dans Star Wars Rebels a probablement été le catalyseur d’une contre-attaque visant à anéantir complètement les guerriers.

L’armurier a raconté ces événements à Din pour expliquer pourquoi le sabre noir est un symbole de pouvoir si puissant et si dangereux pour leur peuple. Ce flash-back permet également de comprendre pourquoi les Enfants du Guet voient les événements de la chute de Mandalore différemment de Bo-Katan et de son groupe de guerriers, par exemple. Ces Mandaloriens considèrent la destruction de leur ancienne maison comme quelque chose à venger, tandis que l’Armurier, Paz Vizsla et leurs semblables pensent que préserver leur façon de suivre le Credo Mandalorien est le seul moyen raisonnable de maintenir et de restaurer l’héritage Mandalorien.

Din sera probablement confronté à une série d’épreuves dans la saison 3 du Mandalorian dans sa quête pour définir qui il est et ce que signifie être un descendant de Mandalore. Maintenant qu’il détient le sabre noir et que l’armurier lui a retiré le droit de s’appeler un Mandalorien, Din pourrait retourner auprès de Bo-Katan pour entendre sa version de l’histoire – comment la Nuit des Mille Larmes a touché sa famille et ceux qui les ont suivis – et décider si oui ou non conserver le sabre noir est vraiment la bonne chose à faire.

La Purge explique probablement comment Bo-Katan a perdu le Darksaber et sa position de leader sur Mandalore, et comment le Moff Gideon a pu s’approprier le Darksaber. Maintenant que Din a l’arme, il porte les siècles de bagages qui l’accompagnent. Il pourrait être la proie du même piège qui entraîne Bo-Katan dans une croisade impitoyable pour restaurer sa planète natale. Lorsqu’une personne tient entre ses mains un symbole de pouvoir de longue date, il y a toujours une chance qu’elle l’utilise pour de mauvaises raisons, même si, au départ, ses intentions étaient aussi pures que le beskar.

