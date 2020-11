Le livre Black Widow en révèle plus sur la mission de Taskmaster

Les remorques pour Veuve noire ont présenté des images limitées de Taskmaster en action, et il ressemble à un dur à cuire certifié. On dirait qu’il a étudié le temps des Avengers en action et qu’il a donc acquis certaines des compétences de Hawkeye, Captain America et Black Panther. En tant que telle, Natasha va avoir les mains pleines lorsque le film sortira enfin en salles.