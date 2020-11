Le Liverpool FC est susceptible de rivaliser avec le Bayern dans la publicité pour Dayot Upamecano

Selon le portail anglais, le Liverpool FC a L’athlétique Dayot Upamecano (22) du RB Leipzig a été identifié comme la cible de transfert numéro un. Le défenseur central est également sur la liste de souhaits du Bayern.

Le contrat d’Upamecano avec RB Leipzig expire à l’été 2022. Selon les médias concordants, le Français serait prêt pour une clause de sortie d’environ 42 millions d’euros dès 2021. Bruyant image Cependant, le FC Bayern est également très intéressé par Upamecano. Il est censé compenser les éventuels départs de David Alaba et Jerome Boateng.

On peut se demander si Liverpool peut et attendra l’été. Les deux défenseurs centraux Virgil van Dijk (déchirure du ligament croisé) et Joe Gomez (chirurgie du genou due au tendon rotulien) sont actuellement absents au moins jusqu’au milieu de la seconde moitié de saison.

Les défenseurs centraux formés restants sont Joel Matip (29), Sepp van den Berg (18) et Nathaniel Phillips (23), qui s’est récemment remis d’une blessure. Le défenseur central remplaçant Fabinho se remet actuellement de sa blessure aux ischio-jambiers.

Il y a aussi une blessure au mollet de l’arrière latéral Trent Alexander-Arnold, qui, selon les informations de SPOX et l’objectif sera annulé jusqu’en décembre.

Liverpool voit Ben White de Brighton & Hove Albion et le Brésilien Bremer de Turin FC comme d’autres options sur le marché des transferts. Ozan Kabak du FC Schalke 04, cependant, est bruyant Le miroir seulement une solution B pour Liverpool. Apparemment, les Reds ne sont pas sûrs que le Turc puisse immédiatement assumer un rôle de premier plan dans l’équipe.