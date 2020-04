Le lifting de la Hyundai Verna BS6 donne plus de kilométrage que la Verna BS4

La Hyundai Verna conforme à la norme BS6 est plus économe en carburant que la version BS4 avec un nouveau moteur à essence, diesel et turbo-essence.

Hyundai a lancé le lifting Verna en Inde il y a environ un mois, au milieu du verrouillage. Il est désormais proposé à partir de Rs 9,30 Lakhs jusqu’à Rs 15,09 Lakhs (ex-showroom). Le lifting comprend de nouveaux moteurs BS6, un style actualisé et plus de fonctionnalités.

Les chiffres officiels du kilométrage de Hyundai Verna ont été révélés. Il s’avère que la nouvelle Verna est plus économe en carburant que ses moteurs BS4. Il est désormais disponible avec 5 configurations, dont 3 moteurs et deux options de transmission.

Moteur New Verna Old Verna Manuel de l’essence 17,7 kmpl 17,4 kmpl CVT essence 18.45 kmpl 15,9 kmpl Turbo essence DCT 19,2 kmpl – Manuel Diesel 25 kmpl 24,7 kmpl DIesel AT 21,3 kmpl 21 kmpl

Comme vous pouvez le voir, la différence est très moindre, mais pas dans le cas de la CVT essence. Auparavant, le moteur était livré avec un AT à 6 vitesses et maintenant il reçoit une CVT. La nouvelle Verna Petrol CVT offre 18,45 kmpl, soit près de 2,5 kmpl de plus que la version pré-lifting.

Dans le cas de l’essence manuelle, diesel manuelle et diesel AT, la différence n’est que de 0,3 kmpl. La variante essence turbo semble très économe en carburant, offrant un kilométrage revendiqué par l’ARAI de 19,2 kmpl. Plus tôt, la Verna n’était livrée qu’avec deux options de moteur.

La nouvelle Verna reçoit des moteurs essence et diesel de 1,5 litre en remplacement des moteurs 1,6 litre précédents. Les chiffres de puissance ont diminué considérablement pour les moteurs à essence et diesel. Le moteur à essence produit désormais 115 ch au lieu de 125 ch à partir du pré-lifting Verna. Le moteur diesel développe 115 ch au lieu de 128 ch, soit près de 13 ch de moins.

Le troisième moteur est un moteur à essence turbo à trois cylindres de 1,0 litre du Venue. Le moteur produit 120 ch et 172 Nm de couple de pointe, couplé à un DCT à 7 vitesses en standard. Le même moteur est également disponible sur Grand i10 Nios et Aura, mais dans un état désaccordé.

Dans ce segment, Volkswagen Vento et Skoda Rapid obtiennent également des moteurs turbo-essence de 1,0 litre. Alors que la nouvelle génération City obtient un moteur turbo essence sur les marchés mondiaux, nous en Inde, obtiendrons la même unité i-VTEC de 1,5 litre.