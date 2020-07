Personnages LGBT pas les bienvenu au Cinéma ?

Les personnages LGBT se sont épanouis dans les bandes dessinées au cours des deux dernières décennies, mais jusqu’où la porte du placard s’est-elle ouverte dans le cinéma et la télévision ?

MARVEL COMICS

C’était l’Alpha Flight # 106 lorsque Marvel History a été créé (à nouveau). C’est arrivé lorsque le mutant Northstar a prononcé trois mots courts: « Je suis gay! » Ce n’était pas un canular. Ce n’était pas un rêve. Ce n’était pas un conte imaginaire. John Byrne, le créateur de Northstar, avait toujours voulu que le personnage soit gay. Northstar est apparu pour la première fois dans Uncanny X-Men 120, puis le rédacteur en chef Jim Shooter avait une politique éditoriale stricte de non-gays. Les personnages homosexuels étaient également interdits par le Code d’approbation des bandes dessinées.

Donc, pendant de nombreuses années, il a seulement été laissé entendre que Northstar était gay. Il y avait même un moment où Bill Mantlo écrivait le personnage où Northstar devait avoir contracté le sida, mais cela a été rapidement éliminé en (ajoutant l’insulte à la blessure) en rétablissant l’origine de Northstar et de sa sœur jumelle Aurora pour en faire des descendants de fées! Heureusement, le retcon a été rapidement reconnecté et Northstar et Aurora étaient à nouveau mutants.

En 1992, l’écrivain d’Alpha Flight, Scott Lobdell, a reçu le feu vert pour laisser Northstar sortir du placard dans le controversé Alpha Flight # 106. Il n’y avait rien de particulièrement spécial à propos de la question… l’art était terrible et le méchant qu’ils ont proposé à Jean-Paul de combattre a été nommé Major Mapleleaf de toutes choses. Mais la question est entrée dans l’histoire, frappant même les principaux médias. Mais après que toute l’excitation se soit apaisée, la sexualité de Northstar n’est devenue qu’une note de bas de page pendant plusieurs années. Pourtant, on peut dire que la sortie de Northstar conduit à développer davantage de personnages LGBT dans les années à venir.

Cependant, Northstar n’avait pas fini d’être à la pointe du mouvement des bandes dessinées LGBT. Il était destiné à refaire l’histoire quand il a demandé à son petit ami de longue date Kyle de l’épouser. Kyle n’était pas un super-héros, juste un homme ordinaire. L’heureux événement s’est produit dans Astonishing X-Men # 51 et, comme le mariage de Reed et Sue des décennies plus tôt, a été suivi par une foule de super-héros Marvel. Northstar a donc été le premier super-héros gay de Marvel et a eu le premier mariage gay. Pas un mauvais boulot, Jean-Paul !

Depuis Northstar, de nombreux personnages de Marvel se sont révélés être ou créés en tant que personnages LGBT: Moondragon et Phyla-Vell, Rictor et Shatterstar, Wiccan et Hulkling, Victoria Hand, America Chavez, Union Jack, Flatman, The Destroyer , Living Lightning, le Deadpool pan-sexuel et bien d’autres. Plus récemment, un homme de glace adulte a accepté d’être gay, aidé par son jeune moi. Cela a suscité une grande controverse, de nombreux fans affirmant que Bobby Drake avait toujours été hétéro et que c’était juste une décision de Marvel d’être «politiquement correcte». Marvel a répliqué en disant que beaucoup de gens ne reconnaissent leur homosexualité qu’à l’âge adulte.