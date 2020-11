Le licencié Nokia HMD Global prévoit de ressusciter deux classiques apparemment

Chanel UV ESSENTIEL Protection Globale UV – Pollution

Jouez la défense avec la nouvelle protection complète. Au-delà d'offrir une protection contre les rayons UV (UVA - courts et longs - , UVB, lumières intérieures) UV ESSENTIEL SPF 50 associe deux ingrédients naturels et puissants : l'extrait de Life Plant PFA* et l’extrait de levure du désert pour intensifier