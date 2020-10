Le LG Wing 5G obtient une date de sortie, un prix et une offre BOGO sur T-Mobile

Le compatible 5G LG Wing n’est peut-être pas le smartphone le plus raffiné ou le plus puissant que vous puissiez obtenir pour environ 1000 $ à l’heure actuelle, mais dans une mer de produits phares Android beaucoup trop similaires avec des conceptions conventionnelles, son facteur de forme axé sur le multitâche se démarque certainement.

Pour un appareil expérimental de première génération, cette chose n’est pas mal non plus pour la plupart des tâches que vous pourriez lui lancer pour profiter à la fois de l’écran principal de 6,8 pouces et d’un écran secondaire de 3,9 pouces caché derrière lui. Il n’est donc pas étonnant de voir T-Mobile suivre Verizon et Le costume d’AT & T aujourd’hui avec son propre informations officielles sur la disponibilité, comme promis lors du lancement international du combiné non conventionnel.

Déjà à gagner sur le plus grand fournisseur de services sans fil du pays, le Le LG Wing 5G devrait faire ses débuts commerciaux simultanés chez T-Mobile et AT&T le 6 novembre. C’est vendredi prochain, au cas où vous vous poseriez la question, et afin de se démarquer du lot, le « Un-carrier » permettra à la fois ses clients nouveaux et existants d’acheter deux appareils (avec un total de quatre écrans) au prix d’un.

Évidemment, vous pouvez opter pour un plan de mensualités de deux ans et payer 41,67 $ par mois avec 0 $ d’acompte chez T-Mo si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas cracher mille dollars d’avance, tandis que le BOGO susmentionné (buy-one -get-one free) ne nécessite pas d’échange d’appareil ni même une nouvelle ligne de service.

Certes, le téléphone à double écran peut sembler un peu trop cher si l’on considère strictement ses spécifications, qui incluent un processeur Snapdragon 765 de milieu de gamme supérieur, 8 Go de mémoire jumelés à 256 Go d’espace de stockage interne, une batterie de 4000 mAh, 64, Caméras arrière de 13 et 12MP, un jeu de tir à selfie motorisé de 32MP et un écran principal avec une résolution peu impressionnante de 2460 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement traditionnel de 60Hz.