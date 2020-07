Le LG G7 ThinQ est moins cher que jamais dans un «bon» et «excellent» état

Alors que LG a incontestablement fait le bon appel pour tuer la famille G de plus en plus alambiquée et ennuyeuse de smartphones haut de gamme au profit de l’accrocheur Velvet 5G Upper Mid-Ranger, les chasseurs de bonnes affaires ne voudront peut-être pas oublier complètement le G7 ThinQ pour l’instant.

Sorti il ​​y a plus de deux ans, ce n’est pas exactement l’argent du combiné le plus joli ou le plus rapide que l’on puisse acheter de nos jours … à moins que vous ne puissiez l’acheter en échange de moins de 150 dollars. Croyez-le ou non, c’est possible au moment de la rédaction de cet article, même si vous devrez accepter de posséder une unité «remise à neuf par le vendeur» en «bon état esthétique» si vous voulez pouvoir dépenser seulement 144,95 $.

Vous devrez également activer l’appareil entièrement fonctionnel, testé et inspecté par des professionnels sur Verizon, mais du côté positif des choses, vous envisagez de faire affaire ici avec Bidallies, un vendeur eBay vétéran qui vante un 99,3 pour cent presque parfait. score de rétroaction basé sur plus de 20 000 évaluations de clients au cours des 12 derniers mois seulement.

Cela devrait faciliter la vie sans garantie américaine valide de quelque sorte que ce soit, d’autant plus que le vendeur n’accepte «aucun retour ni échange». Si vous n’êtes pas d’accord pour acheter un téléphone qui peut présenter des «éraflures ou éraflures mineures», le même fournisseur facture actuellement 164,95 $ pour un LG G7 ThinQ verrouillé par Verizon dans un état «comme neuf», de qualité A, ce qui signifie «comme neuf» excellent « état cosmétique et imperfections mineures ou nulles.

Les deux offres ne sont valables que pour les modèles Platinum Grey avec 64 Go d’espace de stockage interne et 4 Go de mémoire, ainsi que la puissance de traitement Snapdragon 845, un panneau LCD IPS de 6,1 pouces avec une résolution de 3120 x 1440 pixels, double 16MP arrière- face aux caméras et capacité de la batterie de 3000 mAh.

Le LG G7 ThinQ exécute également Android 10 du côté logiciel après une récente mise à jour en direct, ce qui en fait sans doute l’un des appareils les plus impressionnants et les plus riches en fonctionnalités que vous puissiez obtenir pour moins de 200 $ en «bon» ou « excellent » état rénové.