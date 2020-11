Le Lego Star Wars Holiday Special Canon?

La plupart de la spéciale est en fait structurée comme un montage des plus grands événements de Guerres des étoiles histoire du cinéma et de la télévision. Des moments célèbres des trilogies Prequel et Original se déroulent sous les yeux de Rey et BB-8, tandis que Poe, Rose et Chewie se précipitent autour du Falcon, décorant le navire et cuisinant le traditionnel tip-yip Life Day, un type de poulet de la forêt. lune d’Endor soulevée et mangée par les Ewoks (ainsi que Guerres des étoiles fans qui visitent le parc à thème Galaxy’s Edge à Disneyland).

En voyageant dans le temps avec l’aide d’un cristal magique, Rey rencontre un jeune Luke Skywalker qui est toujours un garçon de ferme sur Tatooine ainsi que des versions plus anciennes de son maître de toute la saga. Elle rencontre également Dark Vador, l’empereur pré-clone Palpatine, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et de nombreux autres personnages qui sont tout aussi déconcertés par l’apparition soudaine de Rey à leur époque qu’elle l’est. Le remix de Guerres des étoiles les événements sont assez agréables, surtout lorsque Rey traîne accidentellement des personnages de différents points de la chronologie dans un Et qu’est-ce qui se passerait si?-style bataille sur Tatooine. Nous avons même un Han Solo plus âgé invitant son plus jeune homologue de Un nouvel espoir pour tirer Greedo en premier.

Encore une fois, n’espérez pas que l’un de ces scénarios restera dans le canon officiel, bien que le voyage dans le temps ait été une partie établie de Guerres des étoiles continuité depuis son introduction dans la série animée Rebels. Surnommé le «monde entre les mondes», un avion magique au sein de la Force a permis au protagoniste de la série et Jedi en formation Ezra Bridger d’accéder à différents moments dans le temps et dans l’espace, y compris le moment où Ahsoka Tano serait mort. Ezra a pu utiliser le monde entre les mondes pour sauver la vie d’Ahsoka avant de tomber dans un duel avec Dark Vador. Cette astuce a rapidement attiré l’attention de l’empereur, qui cherchait à utiliser l’avion de la même manière que son homologue le plus idiot de la spéciale Lego. Heureusement, les héros ont déjoué ses plans dans les deux délais.

C’est agréable de voir le voyage dans le temps revenir dans ce spécial vacances, d’autant plus que c’est encore un concept si frais dans cet univers particulier. Ici, il est utilisé avec à peu près autant de nuances que le chandail Life Day de Poe, mais ce n’est pas grave car toute la spéciale est de toute façon un scénario fantastique.

Les éléments de la Spécial vacances Lego Star Wars être introduit dans le canon officiel à une date ultérieure? C’est certainement une possibilité. Le concept de Life Day lui-même a été canonisé après l’original Spécial vacances, et a même été mentionné dans un épisode de Le mandalorien l’année dernière. Les traditions de Canon Mandalorian telles que le mythosaure ont fait leurs débuts dans la spéciale de 1978, tout comme le monde d’origine Wookiee de Kashyyyk, encore canon. La spéciale a également présenté Lumpy, le fils de Chewie, qui continuerait à apparaître dans la chronologie des légendes et a même fait le passage au canon de Disney.

