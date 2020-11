Le «  Lego Star Wars Holiday Special  » arrive à Disney Plus ce mois-ci

Il est temps de sortir les pulls des fêtes « Star Wars » et les souvenirs holographiques sueurs du tristement célèbre « Star Wars Holiday Special » de 1977. Lego apporte courageusement une nouvelle spéciale de vacances à l’univers « Star Wars ».

« Lego Star Wars Holiday Special » sort le 17 novembre – ce serait Wookiee Life Day pour les fans de « Star Wars » – sur Disney Plus, pour une aventure épique de franchissement de franchise mettant en vedette le Jedi Knight Rey et son compagnon robot, BB-8.

Notre premier regard sur le contenu de la bande-annonce (disponible sur YouTube) ne montre heureusement pas de conversations prolongées de Wookiee ou de longues fêtes de cuisine qui figuraient dans la version de 1977, mais nous devrons voir ce que la dernière coupe nous révèle.

« Rey se lance dans une nouvelle aventure avec BB-8 pour acquérir une connaissance plus approfondie de la Force », explique la description YouTube des états spéciaux. « Dans un mystérieux temple Jedi, elle est lancée dans une aventure inter-temporelle à travers des moments bien-aimés de l’histoire cinématographique de Star Wars, entrant en contact avec Luke Skywalker, Dark Vador, Yoda, Obi-Wan et d’autres héros et méchants emblématiques des neuf Skywalker. des films de la saga. Mais reviendra-t-elle dans le temps pour la fête du Jour de la Vie et apprendra-t-elle la vraie signification de l’esprit des fêtes? «

La courte bande-annonce comprend des références de nombreuses branches de la franchise « Star Wars », à commencer par les doubles soleils sur Tatooine dans « A New Hope » en 1977, jusqu’au roucoulement de Baby Yoda (officiellement connu sous le nom de « The Child ») que les téléspectateurs aimé dans « The Mandalorian ».

Life Day est de retour dans le Lego Star Wars Holiday Special à Disney Plus en novembre 2020. (Crédit d’image: Disney Plus)

Dans la bande-annonce, une Rey excitée vient de réaliser son opportunité en visitant plusieurs points sur la chronologie de « Star Wars ». «Nous avons vu mon maître, le maître de mon maître, le père de mon maître et le maître du père de mon maître! dit-elle, faisant référence à son tour à Luke Skywalker, Yoda, Dark Vador et l’empereur Palpatine / Dark Sidious.

Nous voyons Poe commenter les arbres de Noël et la nourriture, Lando demandant si le cadeau qu’il vient de recevoir est une cape, et un Palpatine exaspéré demandant à un Kylo Ren torse nu si le jeune combattant pouvait simplement mettre une chemise. (Palpatine reçoit également une tasse « Galaxy’s Best Emperor », mais nous ne voyons pas encore s’il se verse un verre sur la tête comme Krelman l’a fait dans la spéciale de 1977.)

Mais c’est Yoda avec le meilleur one-liner à ce jour: « Un moment de joie, c’est ça. » Avec « Star Wars » élargissant rapidement son univers dans de nouveaux royaumes après la conclusion de la saga Skywalker l’année dernière, nous ne pourrions être plus d’accord.

