Le LEGO Special montre ce qui se passe après la montée de Skywalker – / Film

Quand il a été annoncé qu’il y aurait un nouveau Spécial vacances Star Wars, tout le monde s’est gratté la tête et a dit: « Eh bien, c’est plutôt cool, je suppose. » L’original Spécial vacances Star Wars, sorti en 1978 et diffusé une seule fois en raison de son horreur, il a vécu dans des bootlegs et est devenu un favori ironique. Si vous pouvez vous asseoir pendant les deux heures, vous aurez droit à une animation vraiment cool Guerres des étoiles segments et certains des sketches les plus bizarres jamais tournés.

cependant, le Spécial vacances Lego Star Wars (actuellement en streaming sur Disney +) adopte une approche plus moderne et directe, traversant l’aventure spatiale avec une comédie idiote et un conte de Dickens de fantômes montrant à quelqu’un rempli de doute la possibilité de son avenir.

Le nouveau Spécial vacances tourne autour de la fête Wookiee de Life Day, tout comme l’original. Mais au lieu de nous montrer juste des côtés aléatoires pour nous montrer Itchybacca en train de regarder du porno en réalité virtuelle et un officier impérial brouiller sur les airs holographiques de Jefferson Starship (oui, ça est ce qui se passe dans l’original, si vous ne l’avez jamais vu), on nous donne deux histoires parallèles, qui ne sont pas exactement canon mais suggèrent un avenir au-delà de la polarisation La montée de Skywalker.

Le premier est le désir de Poe Dameron de créer la meilleure célébration du jour de la vie qu’il puisse pour ses amis, avec tous les pourboires qu’ils peuvent manger. L’autre histoire est la quête de Rey pour former Finn et à quel point elle se sent inadéquate en tant qu’enseignante. Elle entreprend un voyage dans le temps pour apprendre ce qu’il lui faudra pour être une bonne enseignante, un mentor et une amie. Naturellement, elle reçoit un peu d’aide du fantôme du maître Yoda sur le chemin.

Ce message contient quelques spoilers pour L’offre spéciale des fêtes LEGO Star Wars.

L’avenir de Star Wars

C’est cette deuxième histoire qui nous donne un aperçu intéressant de ce que l’avenir de la Guerres des étoiles la chronologie et le voyage de Rey en particulier pourraient tenir. Bien que ce ne soit pas canon, le meilleur du LEGO Guerres des étoiles aventures (lire: Les aventures de Freemaker) étaient toujours ce qu’on appelait «canon adjacent». Les conteurs ont pris le canon établi (ou encore à établir) comme point de départ et ont ensuite raconté des histoires divertissantes dans cet espace.

Pour certains regarder La montée de Skywalker, ils ont eu la fausse impression que Rey s’était résignée aux déserts de Tatooine, mais comme il n’y a pas eu de narration au-delà de ce point, cela a été laissé à l’imagination de Guerres des étoiles les fans se demandent ce qu’elle fait ensuite.

Pour Finn, l’acteur John Boyega a estimé (à juste titre) méprisé qu’il était utilisé comme un outil de marketing pour laisser entendre qu’il pourrait devenir un Jedi, et ensuite les films n’ont jamais payé. Les aperçus de ce que nous avons obtenu par la suite visent à résoudre au moins certains de ces problèmes.

L’offre spéciale des fêtes LEGO Star Wars nous montre à quel point l’avenir de Guerres des étoiles la narration au-delà Épisode IX est susceptible de jouer, avec Rey agissant en tant que professeur qui a du mal à faire connaître les voies des Jedi à Finn. Adhérerait-elle encore si étroitement aux anciens textes Jedi? C’est la leçon qu’elle a pu apprendre au cours de cette spéciale: qu’adhérer à la doctrine n’est pas aussi important que d’être l’ami de quelqu’un.

C’est un message puissant pour quelque chose qui est présenté comme un spécial des fêtes. En fait, il se sent en fait un peu subversif dans un paysage de spéciaux qui ont un ton ou une métaphore trop religieux. C’est magnifiquement agnostique et anti-établissement.

La mise en scène

Cette spéciale prépare le terrain pour les possibilités de narration que nous pourrions voir à l’avenir à partir de ces personnages. Certes, ce n’est pas un canon et cela peut être écrasé avec abandon, mais demander à Rey d’entraîner Finn en tant que Jedi et de laisser Finn vivre ses propres aventures avec cette formation est une direction puissante à prendre et permettrait de corriger les torts. John Boyega en a longtemps parlé.

Cela établit également que Rey prendrait la connaissance des fantômes des Jedi de son passé. Elle n’a jamais rencontré Yoda, mais est capable de le rencontrer ici dans un temple Jedi, tout comme Yoda a pu communier avec Ezra, de temple en temple, de l’esprit à l’esprit, en Star Wars Rebels. Rey est puissant dans la Force et a la responsabilité de poursuivre l’étincelle de résistance que Luke Skywalker a créée sur Crait.

Luke Skywalker a promis qu’il ne serait pas le dernier Jedi et c’est vraiment le premier aperçu que nous avons de Rey travaillant pour s’assurer qu’elle n’est pas non plus la dernière Jedi.

Bref sur la politique

La seule chose qui manquait à notre aperçu LEGO de l’avenir était de savoir comment la galaxie serait reconstituée politiquement. Avec Palpatine et le Premier Ordre morts une fois pour toutes et tout le gouvernement de la Nouvelle République assassiné avec la destruction de Hosnian Prime, Rey et ses amis aideront-ils à reconstruire le gouvernement? Avec Leia mort, cette responsabilité est-elle laissée à Poe?

C’était également l’un des principaux problèmes de la trilogie des suites, il n’est donc pas étonnant qu’il ne soit pas abordé dans le LEGO Spécial vacances. Aussi, c’est un LEGO Spécial vacances, donc pourquoi m’attendrais-je de toute façon à autant d’action politique? Mais c’est toujours l’une des grandes questions sans réponse pour l’univers alors que nous avançons. À quoi ressemble la reconstruction?

Pour Rey, cela signifie apprendre des leçons du passé d’une manière que son maître, Luke Skywalker, a eu du mal à faire. Cela signifie réinsérer l’amitié et la camaraderie dans les fondations des Jedi, plutôt que l’ordre froid et dogmatique qu’ils sont devenus.

Mais comment reconstruire la galaxie? C’est une question plus importante.

Peut-être que les héros sont restés dans le Guerres des étoiles L’univers peut trouver un meilleur moyen que la république représentative ancrée dans le capitalisme qu’ils ont construit et détruit deux fois en l’espace de quelques générations. C’est peut-être le moyen d’éradiquer l’extrémisme comme le Premier Ordre en premier lieu, avant qu’il n’ait une chance de s’épanouir.

Que ce passe t-il après

Il n’y a aucun mot pour une narration officielle qui a lieu après la fin de la saga Skywalker. Tout ce qui a été annoncé jusqu’à présent se produit pendant ou bien avant. Mais le Spécial vacances nous donne un aperçu de ce à quoi cet avenir pourrait bien ressembler lorsque cette narration se produit.

Certains pensent que nous finirons par avoir un Épisode X, XI et XII, mais je pense que la saga Skywalker elle-même est terminée. Je pense que cela promet quelque chose de plus intéressant en soi. Les personnages de la suite de leur propre trilogie, divorcés de l’héritage du passé, ont une chance de briller alors qu’ils se frayent un chemin.

Il y a un moment dans le Spécial vacances où Rey insiste sur le fait que les meilleures équipes maître / apprenti étaient des amis. Et cette amitié était l’un des ingrédients les plus importants de ces relations. Et c’est la promesse que cela impliquait pour moi: qu’un jour, que ce soit en action réelle ou en dessin animé, dans un film ou une émission de télévision, nous aurons Rey et Finn comme une paire d’amis mystérieux qui se trouvent également être des Jedi, de retour. à l’arrière, redresser les torts de la galaxie.

Et, pour moi, c’est quelque chose à espérer.

Articles sympas sur le Web: