Le légendaire Mage et Rogue Jandice Barov révélé pour l’extension Scholomance de Hearthstone

in

Image via Blizzard Entertainment

Académie Scholomance ouvre ses portes à Foyer joueurs le mois prochain et l’introduction de 135 nouvelles cartes.

La dernière carte à rejoindre l’extension est Jandice Barov, un Mage et un voleur légendaire à cinq coûts avec deux attaques, une santé et un cri de guerre. Lorsqu’il est placé sur le champ de bataille, invoquez deux sbires aléatoires à cinq coûts. Choisissez secrètement celui qui meurt quand il subit des dégâts.

Image via Blizzard Entertainment

L’effet secret de Jandice est ce qui rend la carte si intéressante. C’est le premier du genre à récompenser la supercherie.

Choisir le serviteur à cinq coûts avec la santé la plus faible est l’option évidente, mais vous pouvez tout aussi facilement jouer à des jeux d’esprit et faire exactement le contraire. Cela met votre adversaire dans un faux sentiment de sécurité, vous donnant instantanément le dessus.

Mais en plus de l’effet unique de Jandice, son Cri de guerre est suffisamment puissant pour en faire une carte viable. Son potentiel statistique global, son tempo et sa capacité à prendre le contrôle du tableau à lui seul conviennent parfaitement aux classes Mage et Rogue.

Hearthstone’s A venir Académie Scholomance L’expansion est prévue pour le 6 août. Mais les fans peuvent pré-commander l’extension aujourd’hui dans l’un des deux lots de la boutique en ligne de Blizzard.

Partager : Tweet