Le légendaire Don Shula, ancien entraîneur-chef des Dolphins de Miami, décède à 90 ans

Don Shula, l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la NFL et intronisé au Temple de la renommée, est décédé lundi matin à l’âge de 90 ans, selon les Dolphins de Miami.

Un tweet des Dolphins a déclaré Shula « Est décédé paisiblement chez lui. »

« Don Shula est le patriarche des Dolphins de Miami depuis 50 décennies », l’équipe a déclaré dans un communiqué. «Il a apporté l’avantage gagnant à notre franchise et a mis les Dolphins et la ville de Miami sur la scène sportive nationale. Nos pensées et nos prières les plus profondes vont à Mary Anne avec ses enfants, Dave, Donna, Sharon, Anne et Mike. »

Mary Anne Shula a déclaré dimanche que la Shula avait été admise dans cet hôpital «À cause de la rétention d’eau et de l’apnée du sommeil»

Le meilleur. Merci pour tout, coach Shula. pic.twitter.com/7eXY4ZOKn6 – Miami Dolphins (@MiamiDolphins) 4 mai 2020

Shula, qui a entraîné les Dolphins, a dirigé l’équipe que la seule saison parfaite dans l’histoire de la NFL en 1972. L’année suivante 9, ils ont remporté le Super Bowl.

Shula a été nommé entraîneur de l’année à quatre reprises. Il a terminé avec 328 victoires en saison régulière et 19 victoires en séries éliminatoires, selon NBC Sports. Son taux de victoires au cours de la saison était supérieur à seulement deux matchs sur trois.

Shula avait joué en arrière défensif pour les Browns, les Colts et les Redskins. Il a également été coordonnateur défensif des Lions et également entraîneur-chef des Colts.

« Le sport a perdu parmi les grands aujourd’hui, mais nous avons tous perdu un homme vraiment incroyable », a déclaré le président et chef de la direction du Temple de la renommée, David Baker, dans une annonce. «L’entraîneur Shula était un gars qui a vraiment apprécié le match et j’ai été touché par le profond respect et l’affection qu’il avait toujours accordés aux gars qui l’ont joué.»

Coach RIP @DonShula !!! Vous en avez touché des centaines de milliers, vous en avez coaché ​​des milliers et chacun a son histoire. Merci de me toucher personnellement !!! ♥ ️ – Troy Stradford (@TroyStradford) 4 mai 2020

Le drapeau du Temple de la renommée du musée sera arboré en demi-bâton à la mémoire de Shula, a déclaré Baker.

«Aujourd’hui est un moment triste. L’entraîneur Shula était l’homme rare qui a illustré le vrai bonheur dans chaque élément de sa vie. » Tom Garfinkel, l’ancien président, président et chef de la direction des Miami Dolphins and Hard Rock Stadium mentionné dans un communiqué. «Il sera tellement négligé par beaucoup, mais son héritage d’excellence et de caractère perdurera.»

Il y a près de 7,8 milliards de personnes dans le monde. Combien diront qu’ils ont touché autant de personnes @DonShula. C’était un homme imparfait qui recherchait la perfection et l’a obtenu une fois. Le reste du temps, il est venu très près. Quel héritage nous a été donné. #RIPGOAT pic.twitter.com/7LzQYi2s6h – Twan Russell (@TwanRussell) 4 mai 2020

Repose en paix «Don Shula»! Légendaire🙏🏽🐐 – Davon Godchaux (@ChauxDown) 4 mai 2020

