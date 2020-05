Le lanceur australien Warwick Saupold tient le coup d’envoi de la Ligue coréenne de baseball

Warwick Saupold a livré une performance gagnante le jour de l’ouverture de la ligue nationale sud-coréenne de baseball.

Il est devenu le premier athlète professionnel australien à revenir à la pleine compétition au milieu de la pandémie de COVID-19.

La saison de la Korea Baseball Organisation (KBO), qui devait initialement commencer le 28 mars, a été lancée mardi avec un affrontement entre les Hanwha Eagles de Saupold et les SK Wyverns à Incheon.

Saupold a excellé, devenant le premier lanceur étranger à jeter un blanchissage le jour de l’ouverture de KBO alors que les Eagles l’emportaient 3-0.

L’Australien de l’Ouest dominant était sur la bonne voie pour un match sans coup sûr jusqu’à la septième manche et a conclu la victoire en deux heures et six minutes, ce qui en fait le match d’ouverture le plus court de l’histoire de KBO.

Warwick Saupold a pris un départ gagnant. (Getty)

Saupold en est à sa deuxième saison avec Hanwha, après avoir présenté la franchise MLB Detroit Tigers en 2016-18 ainsi que Perth Heat dans la Ligue australienne de baseball.

Les fans n’ont pas été autorisés à entrer dans les stades lors des cinq matchs de KBO mardi.

SK Wyverns a tenté de créer une certaine atmosphère en couvrant les sièges de rangées de bannières en plastique, présentant toutes les visages des fans.

Les arbitres portaient des masques de protection pendant les matchs, tandis que les joueurs et les officiels sont soumis à un dépistage de la fièvre lorsqu’ils arrivent aux terrains de balle.

Parmi les autres restrictions mises en place par le KBO figure l’interdiction de mâcher du tabac pour éviter de cracher.

La Corée du Sud a réussi à aplatir sa courbe de coronavirus après un pic inquiétant en février, en utilisant des tests approfondis et un suivi efficace, et sa ligue nationale de football débutera vendredi.

Les fans américains affamés de sport auront la chance de regarder l’action de KBO dans les semaines à venir après un accord de diffusion signé à la hâte avec ESPN.

©AAP2020