Le lancement précoce du Samsung Galaxy S21 5G et les principales spécifications du S21 Ultra sont maintenant essentiellement confirmés

Fuite de rendu du petit Galaxy S21

Bien qu’il ne soit certainement pas inhabituel d’entendre des chuchotements sur les combinés Galaxy de nouvelle génération de la série S de divers pronostiqueurs fiables et d’initiés à cette période de l’année, les rumeurs de la famille S21 peuvent déjà être décrites comme des grondements exceptionnellement forts et détaillés.

Certes, ce genre de ragots est devenu un élément de base de la préparation de la sortie de smartphone haut de gamme de la société ces dernières années, allant et venant comme une horloge avant essentiellement chaque nouvel appareil héros, mais les choses semblent différentes cette fois-ci. C’est parce que un certain nombre de sources fiables ont appelé à un les débuts du Galaxy S21 5G ces derniers temps, et maintenant l’une des agences de presse les plus réputées au monde corrobore ces affirmations.

« Dès la fin janvier »

Selon trois «sources sûrement fiables, familières avec le sujet» cité de manière anonyme par Reuters, la 5G Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra pourraient être lancés « plus d’un mois plus tôt que prévu ».

Naturellement, tout le monde s’attendait au départ Le trio Galaxy S21 arrivera environ un an après la liste des S20, officiellement dévoilée le 11 février 2020 et commercialisée près d’un mois plus tard.

Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra (de gauche à droite)

Cela signifie que Reuters est prêt à prédire La prochaine grande chose de Samsung verra le jour « dès la fin de janvier » 2021, ce qui semble en grande partie coïncider avec des rapports récents et des rumeurs provenant de différents endroits.

Sans surprise, l’agence de presse n’est pas encore prête à faire des prévisions plus spécifiques ou plus détaillées, contrairement au fuyant Twitter Jon Prosser, par exemple, qui affirme le La famille Galaxy S21 5G est prévue pour une annonce le 14 janvier et un début de précommande, suivi d’une sortie commerciale le 29 janvier.

Le Galaxy S21 Ultra sera une bête

Non, Reuters ne fait pas techniquement référence aux trois modèles S21 attendus par leur nom dans ce nouveau rapport. En fait, l’agence de presse ne dit même pas qu’il y aura trois versions principales du produit phare de nouvelle génération de Samsung. Mais c’est à peu près acquis à la suite d’un certain nombre de comptes rendus détaillés récents des spécifications S21, S21 + et S21 Ultra, ainsi que un tas de fuites très crédibles rendus basés sur la CAO d’usine.

Les dernières informations remplissant certaines des Les blancs du Galaxy S21 Ultra proviennent de Ice Universe, aka @UniverseIce , qui se trompe rarement sur ce genre de choses. Apparemment, la puissance d’environ 6,9 pouces arborera un écran WQHD + capable de faisant 120Hz à une résolution de 2K . Alors que la technologie de taux de rafraîchissement de 120 Hz n’est évidemment rien de nouveau pour les combinés ultra-haut de gamme de Samsung, les Galaxy S20 Ultra et Note 20 Ultra ne peuvent en profiter que dans leur mode de résolution FHD.

Fuite du rendu du Galaxy S21 Ultra

Bien sûr, les futurs propriétaires de S21 Ultra 5G devront faire attention à ne pas vider la batterie de leur téléphone trop rapidement en utilisant 120 Hz en combinaison avec le nombre de pixels le plus élevé disponible. La résolution de l’écran devrait entourer la marque de 3200 x 1440 pixels, au fait, avec Ice Universe basculant également « une lunette de largeur presque égale », ce qui signifie probablement que Samsung réduira encore la taille déjà petite du Le «menton» du S20 Ultra pour le Galaxy S21 Ultra.

Pour aider à garder la consommation d’énergie sous contrôle, Samsung mettra en œuvre une technologie d’affichage appelée LTPO (oxyde polycristallin à basse température), qui a déjà été adopté par le Note 20 Ultra après avoir été snobé par le S20 Ultra.

Pendant ce temps, le Galaxy S21 Ultra devrait ramener le support de charge rapide 45W du S20 Ultra après le Note 20 Ultra inexplicablement réglé pour des vitesses de 25 watts. Cela ne sera pas à la hauteur de la Les capacités 65W du OnePlus 8T, par exemple, mais il devrait toujours remplir le réservoir d’environ 5000 mAh du S21 Ultra dans un laps de temps relativement court.

Enfin, Ice Universe réitère aujourd’hui son affirmation de la semaine dernière selon laquelle le Le S21 Ultra 5G utilisera un capteur d’imagerie Isocell HM3 de 108 MP pour sa caméra principale orientée vers l’arrière, à partir du HM1 sur le S20 Ultra et le Note 20 Ultra. Cela suggère évidemment que les compétences en photographie du monde réel du meilleur téléphone de Samsung seront améliorées, mais il reste à voir exactement de quelle manière et dans quelle mesure.