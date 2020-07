Le lancement du rover Perseverance de la NASA lance un audacieux projet de retour d’échantillons sur Mars

La première campagne interplanétaire de retour d’échantillons de l’humanité est maintenant en cours.

La taille d’une voiture de la NASA Persévérance Mars rover lancé hier (30 juillet), coup d’envoi d’une croisière de près de sept mois vers la planète rouge.

La persévérance cherchera des signes d’anciens Vie sur Mars après son touché de février 2021 sur le sol de Lac de cratère , qui abritait un lac et un delta fluvial il y a des milliards d’années. Mais le robot à propulsion nucléaire collectera et mettra également en cache au moins 20 échantillons de roche et de sol de la planète rouge pour un retour futur sur Terre, afin que les scientifiques puissent examiner les choses avec beaucoup plus de détails que Perseverance ne pourrait jamais le gérer seule.

Les échantillons renvoyés ont le potentiel de « changer notre compréhension de l’origine, de l’évolution et de la distribution des la vie sur Terre et ailleurs dans le système solaire », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA, lors d’une conférence de presse préalable au lancement, mardi 28 juillet.

Une campagne pionnière

La NASA a déjà effectué des missions de retour d’échantillons. Les astronautes d’Apollo ont rapporté 842 livres. (382 kilogrammes) de roches lunaires entre 1969 et 1972, par exemple, et l’agence Mission Stardust a renvoyé des taches de poussière de comète sur Terre en janvier 2006.

En outre, la NASA Mission OSIRIS-REx se prépare à récupérer des échantillons de l’astéroïde Bennu, qui arrivera ici en septembre 2023 si tout se passe comme prévu. Et la NASA n’est pas seule dans le jeu du retour d’échantillons. Du Japon Sonde Hayabusa2 débarquera des morceaux de l’astéroïde Ryugu en décembre, et le Hayabusa original a renvoyé des grains de l’astéroïde pierreux Itokawa sur Terre en 2010.

Mais personne n’a encore exécuté avec succès une mission interplanétaire de retour d’échantillons, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Un tel effort est incroyablement complexe, chronophage et coûteux, en particulier lorsque le matériel qui revient sur Terre peut porter des signatures de vie extraterrestre . (La Russie a tenté d’envoyer une mission de retour d’échantillons appelée Phobos-Grunt sur la lune de Mars Phobos en 2011, mais le vaisseau spatial s’est écrasé sur Terre après un échec de lancement .)

Considérez la campagne que le lancement de Perseverance vient de lancer. Le rover à propulsion nucléaire attrapera quelques douzaines d’échantillons soigneusement sélectionnés, stockant le matériel précieux dans des tubes stériles qui seront mis en cache quelque part dans le cratère de Jezero. (La persévérance peut également conserver certains des échantillons, ont déclaré les membres de l’équipe de mission.)

La prochaine étape, si tout se passe selon le plan (provisoire) actuel, s’accompagnera de deux lancements en 2026. Un lancement enverra la mission de récupération d’échantillons (SRL) dirigée par la NASA vers Mars, et le second relèvera le Earth Return Orbiter (ERO), qui est dirigé par l’Agence spatiale européenne (ESA).

Le SRL comprend une fusée et un petit « fetch rover » fourni par l’ESA, qui fera exactement ce que son nom indique: trouver les échantillons mis en cache et les ramener à l’atterrisseur. Les échantillons seront ensuite chargés dans une cartouche de la taille d’un ballon de football à bord de la fusée, qui se lancera sur l’orbite martienne.

Une fois là-haut, la fusée déploiera la cartouche d’échantillons, que l’ERO extraira du vide et ramènera vers la Terre. À l’approche de notre planète, l’ERO sortira la cartouche, qui atterrira dans le désert de l’Utah en 2031.

Les échantillons de Mars seront ensuite transportés vers une installation de réception dans un endroit qui n’a pas encore été déterminé, où les scientifiques commenceront à faire le point sur leur trésor cosmique nouvellement livré.

Une grande partie de l’évaluation initiale consistera à s’assurer que le matériau de Mars ne représente aucune menace pour la vie sur Terre. Ce n’est pas un problème, étant donné que la planète rouge était probablement habitable dans le passé antique et que certaines de ses parties – les aquifères souterrains, par exemple – peuvent encore être capables de soutenir la vie telle que nous la connaissons aujourd’hui.

La conception de l’installation de réception sera donc calquée sur les laboratoires qui manipulent et étudient les agents pathogènes contagieux les plus dangereux sur Terre, a déclaré Lisa Pratt, responsable de la protection planétaire de la NASA.

« Non pas que nous pensions vraiment qu’il y aura quelque chose de pathogène ou de très dangereux de Mars », a déclaré Pratt lors de la conférence de presse du 28 juillet. « Mais nous allons être extrêmement prudents. »

Encore une fois, le plan de récupération NASA-ESA n’a pas encore été finalisé; les dates ou d’autres détails pourraient changer. Mais une refonte architecturale majeure est peu probable.

Mieux que les météorites

Les scientifiques étudient des morceaux de Mars ici sur Terre depuis des décennies – des roches de la planète rouge qui se sont dirigées vers la Terre après avoir été projetées dans l’espace par de puissants impacts. En effet, une telle météorite de Mars, connue sous le nom d’Allan Hills 84001, porte ce que certains scientifiques ont interprété comme des signes probables de la vie de la planète rouge. (La plupart des autres chercheurs considèrent les preuves comme peu concluantes, cependant, et le débat continue à ce jour .)

Les échantillons de Perseverance seront scientifiquement supérieurs à ces roches de la planète rouge précédemment examinées, ont déclaré les membres de l’équipe de la mission.

Pour commencer, les météorites de Mars sont à peine intactes; ils ont enduré des voyages à travers deux atmosphères planétaires et des millions de kilomètres d’espace profond, ainsi que de longs séjours sur la surface désordonnée en forme de vie de notre planète. Mais le matériau sélectionné par Perseverance, la pièce maîtresse des 2,7 milliards de dollars de la NASA Mission Mars 2020 , sera scellé hermétiquement immédiatement après la collecte.

De plus, les météorites de Mars sont des morceaux aléatoires qui ont tendance à être volcaniques et jeunes. Les roches du cratère de Jezero, en revanche, sont vieilles de milliards d’années et préservent l’histoire d’un environnement potentiellement habitable. Et l’équipe de rover pourra choisir les échantillons les plus intrigants de ce lot déjà prometteur.

«Ce qui est formidable à propos de la persévérance, c’est qu’au lieu que la nature choisisse pour nous, nous choisirons les roches qui reviendront sur Terre, ainsi que notre documentation minutieuse sur où et pourquoi elles ont été collectées,» Chris Herd de l’Université de l’Alberta à Le Canada, a déclaré un scientifique ayant retourné un échantillon de Mars 2020 lors de la conférence de presse du 28 juillet.

