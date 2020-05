Le lancement de Skoda Vision IN conforme aux spécifications de production devrait être repoussé à 2021

Le Skoda Vision IN de production devait être lancé plus tard cette année, mais a probablement été repoussé à 2021 en raison de la peur des coronavirus. La crise a également gravement affecté le calendrier de lancement de plusieurs autres fabricants.

Skoda Auto India a lancé une nouvelle stratégie India 2.0 depuis le début de cette année avec Volkswagen India. Cette stratégie verra les deux sociétés lancer de nombreux nouveaux produits en Inde et, plus important encore, certains spécifiquement pour l’Inde. Les deux sociétés ont investi ensemble plus d’un milliard d’euros pour tenter de récupérer leurs ventes en Inde. À cet effet, Skoda Auto a présenté la Vision IN au salon de l’auto de 2020 aux côtés du concept Taigun de Volkswagen. Ces deux VUS de taille moyenne sont destinés à affronter la Creta et la Seltos.

Le lancement de Skoda Vision IN conforme à la production est probablement retardé à 2021.

Skoda devait lancer la version de production du Vision IN SUV après le Superbift et le Karoq SUV. Cependant, la peur actuelle des coronavirus a gravement perturbé le calendrier de lancement de plusieurs fabricants, y compris Skoda. La vision-production Vision IN devait faire ses débuts plus tard cette année, mais en l’état, elle ne devrait pas prendre la route avant le premier trimestre de l’exercice 2021. Cela a été laissé entendre par le récent tweet de Zac Hollis sur les moments difficiles endurés dans nos vies sociales et économiques.

Le Skoda Vision IN et le concept Volkswagen Taigun étaient tous deux des études de conception pour les VUS intermédiaires de production pour les deux marques. Ces deux VUS seraient construits sur une plate-forme spécifique à l’Inde connue sous le nom de plate-forme MQB AO IN et ces deux VUS verraient une localisation lourde en termes de pièces utilisées et de processus de fabrication. Cela leur permettrait de prix les VUS de taille moyenne dans la gamme de Rs 10-17 lakh, parfait pour affronter les goûts de la Hyundai Creta et du Kia Seltos. Cependant, ils auraient apporté quelque chose de très différent à la table, étant la seule offre européenne du segment.

La Vision IN est une belle voiture et il n’y a pas deux façons. Le design ressemble un peu au Skoda Kamiq qui est vendu à l’étranger mais plus audacieux, avec un nez plus droit. Le concept-car est venu avec des détails plutôt sophistiqués comme le logo et la calandre Skoda illuminés. Comme c’est la tendance, le Vision IN obtient des phares à LED divisés et un pare-chocs d’aspect plutôt agressif avec de grandes prises d’air angulaires et une plaque de protection à trois fentes. D’autres éléments de conception notables comprennent un revêtement en plastique tout autour, des rails de toit proéminents et de grandes roues en alliage de 19 pouces convenant à un concept.

À l’intérieur, le tableau de bord a une disposition à plusieurs couches mais a toujours un design épuré et minimaliste. Le tableau de bord sera dominé par un grand système d’infodivertissement à écran tactile autonome. Le moteur Skoda Vision IN de série sera alimenté par un moteur turbo-essence à quatre cylindres de 1,5 litre et 150 ch. Il n’y aura pas d’option de moteur diesel, mais une variante au GNC pourrait être envisagée. Le segment des SUV de taille moyenne serait bientôt devenu beaucoup plus compétitif et nombreux étaient ceux qui étaient ravis de l’arrivée de la Skoda Vision IN. Cependant, il faudra un certain temps avant de voir de nouveaux entrants dans cet espace.