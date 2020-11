Le lancement de la PS5 pourrait être reporté en Europe en raison du verrouillage

Sennecq Bonne Salvifoot Onguent Vert Pousse de la Corne Hydrate le Sabot du Cheval 5kg

L'onguent vert Salvifoot protège le sabot des agressions extérieures (sols) riche en vitamine A et E, Il hydrate et participe au bon développement de la pousse et rend le sabot souple. Sa formule hydrate nourrit et protège des agressions les pieds du cheval. Sa texture permet une bonne adhésion au sabot.