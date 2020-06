Le lancement de Honda City 2020 devrait se produire en août

Nos sources de concessionnaires révèlent que le lancement de Honda City 2020 pourrait avoir lieu dans les derniers jours de juillet ou principalement début août.

Honda allait lancer la nouvelle génération City au mois de mars qui a été retardée en raison de la pandémie en cours. Nos sources nous indiquent maintenant que les prix devraient être annoncés au mois d’août ou dans les deux derniers jours de juillet. La nouvelle berline sera officiellement dévoilée avant cela.

Les réservations pour la nouvelle Honda City sont déjà en cours pour un montant symbolique de Rs 21,000. Cependant, il s’agit de réservations non officielles au niveau du concessionnaire et Honda n’a pas encore annoncé officiellement. Nous devons encore revenir sur les numéros de réservation jusqu’à présent, mais nous nous attendons à ce que la nouvelle ville obtienne une attraction majeure.

Le concessionnaire a déclaré que la nouvelle Honda City serait au moins un Lakh plus coûteux que la version sortante. Actuellement, il va pour un prix de départ de Rs 9,81 Lakhs jusqu’à Rs 14,50 Lakhs (ex-showroom). Vu le nombre de changements sur la version améliorée, une hausse des prix de Rs 1 Lakh semble assez digne.

La nouvelle génération City obtient une forme rafraîchie avec un nouveau langage de conception. Bien qu’il conserve son aspect élégant et élégant d’origine, il y a quelque chose de mieux avec la nouvelle version. À l’extérieur, vous pouvez voir qu’il est légèrement plus court en hauteur mais plus sportif. La ligne de capot, les roues en alliage, la calandre avant, la conception des phares et les feux arrière sont tous passés sous le couteau.

Sous le capot, vous obtiendrez les mêmes moteurs essence et diesel de 1,5 litre, produisant un peu plus de puissance. Le moteur à essence pourrait recevoir un traitement hybride doux, car les modèles Honda mondiaux ont commencé à utiliser un petit moteur électrique. Le moteur diesel pourrait être associé à une boîte de vitesses CVT en option, ce que de nombreux utilisateurs attendaient.

Enfin, en ce qui concerne les fonctionnalités, la nouvelle City obtiendra un TPMS, un système d’infodivertissement à écran tactile plus grand et meilleur, une commande vocale basée sur Alexa, un tableau de bord numérique, des phares à LED, des sièges ventilés, un système d’arrêt de démarrage à distance, six airbags, un antipatinage et beaucoup plus.