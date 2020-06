Le King Eternal Monarch Episode 5 est en streaming, connaissez tous les détails.

– – –

The King Eternal Monarch a publié le cinquième épisode, les fans étaient vraiment excités de voir comment l’action du lieutenant Jung Tae Eul dans le monde de Lee Gon. Le très salué par le visage connu, Jo Young à leur arrivée. Lorsque le jeune lieutenant a appris que Lee Gon disait la vérité, il a été choqué. Alors, Jung Tae Eul restera-t-il dans le monde du roi Lee Gon?

The King Eternal Monarch Épisode 5

Je sais, vous attendez tous avec impatience le cinquième épisode de ce drame coréen fantastique, plein de fantaisie coréenne, alors je dois vous dire que le cinquième épisode est déjà sorti. Il devait sortir le 1er mai 2020 et puisque les créateurs sortent deux épisodes chaque semaine, vous pourrez voir le 6ème épisode le lendemain après la sortie du 5ème épisode. Alors, prenez votre cœur et regardez ce qui se passera dans l’histoire plus loin.

Ce dernier drame coréen de Lee Min Ho est initialement diffusé sur le réseau sud-coréen SBS, vous pouvez donc y regarder la série, mais si par hasard vous n’avez pas accès à cette chaîne, ne vous inquiétez pas. Ce drame coréen romantique The King Eternal Monarch réalisé par Baek Sang-Hoon est en streaming sur Netflix car cette plate-forme a acquis les droits de distribution du drame en ligne.

Alors qu’est-ce que tu attends ? Allez regarder le cinquième épisode passionnant de The King Eternal Monarch en streaming exclusivement sur Netflix.

