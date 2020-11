Le Kerala, fou de football, se souvient de Maradona – Football

Le choc et l’incrédulité ont saisi le Kerala, fou de football, alors que les fans se souvenaient de la légende argentine Diego Maradona, décédé d’une crise cardiaque chez lui à Buenos Aires.

L’ancien capitaine indien IM Vijayan a déclaré qu’il était difficile de croire que la légende n’existait plus.

«Il est difficile de croire qu’il est mort», a déclaré Vijayan.

De nombreux autres membres de l’État partageaient les sentiments de Vijayan.

Le footballeur emblématique s’était rendu dans l’État du sud pendant deux jours en octobre 2012 pour un événement privé.

Pour les fans de football de la région, c’était une opportunité incroyable, car ils pouvaient apercevoir leur héros de près à Kannur.

L’engouement pour le vainqueur de la Coupe du monde de 1986 était tel que les fans avaient commencé à converger au stade trois jours avant l’événement.

Charles Antony, qui chante en 14 langues, a rappelé comment le «dieu du football» l’a étreint et a chanté avec lui quelques chansons espagnoles.

«Je suis musicien depuis 25 ans. Mais j’ai acquis une identité de chanteur en chantant une chanson espagnole devant Maradona dans le stade de Kannur », a-t-il déclaré.

Antony a eu de la chance car il a eu une autre occasion de rencontrer Maradona, à Kolkata, et de chanter devant lui.

« Je sens que son amour pour la musique est aussi important que le football dans sa vie », a déclaré Antony.

« Il était si humble et le rencontrer a été une expérience inoubliable. » Antony a chanté quelques chansons en italien, cubain et espagnol et le joueur l’a étreint et l’a embrassé.

Boby a déclaré qu’il n’était fan de Maradona que lorsqu’il l’a rencontré à Dubaï pour la première fois et qu’il ne voulait que cliquer avec lui. Mais, au fil des ans, leur amitié s’est développée et il a pu l’amener au Kerala.

«En tant que personne, il était innocent. Il n’avait pas de monde loin du football », a-t-il déclaré.