Le jungler de Vici Gaming Leyan aurait été sévèrement puni pour avoir abusé du bug de vente d’objets de la jungle dans un jeu de file d’attente en solo

in

Capture d’écran via Vici Gaming

Lu « Leyan » Jue, jungler de Vici Gaming, a été puni par son organisation et la LPL pour avoir abusé d’un bug de vente d’objets de la jungle dans un League of Legends jeu de file d’attente en solo, selon une traduction du célèbre journaliste de la LPL Ran.

Le bug permettait à Leyan de tirer sur la plupart des objectifs neutres, tels que les camps de la jungle, les dragons, le Rift Herald et le Baron. Il a finalement remporté le match, mais tous les autres joueurs l’ont signalé et les nouvelles sont arrivées à la fois à son équipe et à la LPL.

Le jungler de VG Leyan a reçu une décision concurrentielle pour avoir abusé du bug de vente d’objets de la jungle.Il sera puni en étant interdit de participer aux tournois suivants: Allstar2020, LPL allstar week-end, Coupe Demacia 2020 et deux bo3 au printemps. Et plus.https: //t.co/plqxNA8aGU pic.twitter.com/sOehQ4c8xr – Ran (@ran_lpl) 13 novembre 2020

Vici a émis une déduction de salaire de trois mois, selon Ran. Mais la LPL est intervenue avec une punition beaucoup plus sévère. Leyan aurait été banni du 2020 Ligue All-Star Event, le week-end All-Star LPL 2020, la Coupe Demacia 2020 et les deux premières séries du Spring Split 2021 LPL.

De plus, Leyan a été banni du super serveur chinois populaire pendant trois ans et Vici s’est vu infliger une amende de 50 000 yuans (équivalant à 7 500 dollars), selon Ran.

Leyan était auparavant jungler pour Invictus Gaming en 2019. Il a été recruté pour l’ancien champion du monde Ning, qui traversait une crise à l’époque.

Assurez-vous de nous suivre sur YouTube pour plus d’informations et d’analyses sur l’esport.

Partager : Tweet