Le juge rejette le procès de Donald Trump en Pennsylvanie, ouvrant la voie à l’État pour certifier la victoire de Joe Biden

Un juge fédéral a rejeté le procès de Donald Trump en Pennsylvanie, alors que les espoirs du président américain d’annuler sa défaite électorale contre Joe Biden via les tribunaux s’estompent.L’affaire visait à bloquer la certification de la victoire étroite de M. Biden en Pennsylvanie, citant des problèmes non corroborés avec le courrier. Avec 20 votes dans les collèges électoraux en Pennsylvanie, le licenciement est un coup dur pour les tentatives de la campagne Trump d’arrêter l’investiture du président élu Biden. Brann a déclaré: «Cette Cour a été présentée avec des arguments juridiques tendus sans fondement et des accusations spéculatives, non justifiées dans la plainte opérationnelle et non étayées par des preuves. «Aux États-Unis d’Amérique, cela ne peut pas justifier la privation du droit de vote d’un seul électeur, et encore moins de tous les électeurs de son sixième État le plus peuplé.» Les avocats de Trump avaient plaidé pour que les bulletins de vote par correspondance favorisant M. Biden soient rejetés, affirmant que la garantie de la Constitution américaine d’une protection égale en vertu de la loi avait été violée lorsque les comtés de Pennsylvanie ont adopté des approches différentes pour informer les électeurs des problèmes techniques liés à leur courrier soumis. – dans les bulletins de vote. L’avocat de M. Trump, Rudy Giuliani et Jenna Ellis, conseiller juridique principal de la campagne Trump 2020, ont déclaré dans un communiqué qu’ils se félicitaient de la défaite car cela leur permettrait de faire appel plus rapidement devant la Cour suprême américaine. pour nous aider dans notre stratégie pour nous rendre rapidement devant la Cour suprême des États-Unis », indique le communiqué. L’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani (Photo de MANDEL NGAN / AFP via Getty Images) Pendant ce temps, le président Trump a posté sur Twitter: «Pourquoi Joe Biden forme-t-il si rapidement un cabinet alors que mes enquêteurs ont trouvé des centaines de milliers de votes frauduleux, assez pour «au moins quatre États, ce qui à son tour est plus que suffisant pour remporter les élections? «Espérons que les tribunaux et / ou les législatures auront le COURAGE de faire ce qui doit être fait pour maintenir l’intégrité de nos élections et des États-Unis d’Amérique eux-mêmes. LE MONDE REGARDE !!! »Comme beaucoup de messages de M. Trump, Twitter a ajouté un message d’avertissement pour signaler qu’il contient une allégation« en baisse »concernant la fraude électorale. Multiples poursuites Le procès en Pennsylvanie est l’un des nombreux intentés par la campagne Trump en plusieurs États étroitement contestés, bien qu’il n’ait eu jusqu’ici guère de succès. Joe Biden devrait avoir 306 voix électorales, contre 232 pour M. Trump, selon la BBC, bien au-dessus des 270 voix nécessaires pour gagner. Alors que les républicains ont hésité à reconnaître la défaite de M. Trump, le sénateur républicain Pat Toomey a publié une réponse à la décision de Pennsylvanie selon laquelle le dirigeant avait épuisé ses options pour la victoire dans l’État, félicitant «le président élu Biden et le vice-président élu Kamala Harris pour Le président élu des États-Unis, Joe Biden (Photo par Joe Raedle / Getty Images) Le sénateur de Pennsylvanie a déclaré: «Avec la décision d’aujourd’hui du juge Matthew Brann, un républicain conservateur de longue date que je sais être un juriste juste et impartial, de renvoyer le procès de la campagne Trump, le président Trump a épuisé toutes les options juridiques plausibles pour contester le résultat de la course présidentielle en Pennsylvanie. «Cette décision fait suite à une série de pertes procédurales pour la campagne du président Trump. Vendredi, l’État de Géorgie a certifié la victoire de Joe Biden après qu’un recomptage manuel des bulletins de vote papier a confirmé la conclusion du décompte électronique initial. «Les législateurs du Michigan ont rejeté la tentative apparente du président Trump de contrecarrer la volonté des électeurs du Michigan et de sélectionner un illégitime. liste des électeurs des collèges électoraux. «Ces développements, ainsi que les résultats dans le reste du pays, confirment que Joe Biden a remporté l’élection de 2020 et deviendra le 46e président des États-Unis.» Il a exhorté M. Trump à «accepter le résultat de l’élection et à faciliter la processus de transition présidentielle. »M. Trump a répondu sur Twitter en appelant le sénateur« aucun de mes amis ». Reportage supplémentaire par Associated Press

Too Much and Never Enough par Trump & Mary L. & Ph.D. L’extraordinaire histoire intérieure de Donald Trumps seule nièce des facteurs qui ont contribué à faire le président américain dans les mondes homme le plus dangereux

Vente-unique.com Portail battant en aluminium à motifs LURZO - 350x160cm Nos portails à ouverture par portes battantes se composent de 2 portes s'ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur au choix (installation de la butée à votre guise) . Afin de ne pas gêner la voie publique, il est toutefois recommandé d'opter pour une ouverture vers l'intérieur. L'ouverture maximale est de 180°