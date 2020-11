Le juge dit aux États-Unis qu’ils ne peuvent pas interdire TikTok pour le moment

Les utilisateurs de TikTok aux États-Unis ont poussé un soupir de soulagement vendredi dernier après que la juge de district américaine Wendy Beetlestone a émis une injonction temporaire contre l’interdiction de TikTok du président Trump. Le juge a prononcé la décision en faveur des plaignants qui gagnent leur vie aux États-Unis grâce à TikTok. L’application, l’une des plus populaires des États, permet aux abonnés de créer des vidéos courtes à partager. Ces clips, d’une durée de 15 secondes ou 60 secondes, montrent des adolescents et d’autres abonnés dansant, chantant, faisant des farces et plus encore.

En septembre, le président Donald Trump a signé un décret appelant à l’interdiction de TikTok dans les États à moins que sa société mère basée en Chine, ByteDance, n’accepte de se dessaisir des opérations américaines de TikTok. Trump a allégué que l’application, avec 80 millions d’utilisateurs américains mensuels, vole des données personnelles aux consommateurs américains et envoie ces données à Pékin. Un accord entre Oracle, Walmart et BytyeDance pour créer une nouvelle société appelée TikTok Global attend l’approbation des États-Unis.

Un juge de Pennsylvanie émet une injonction temporaire qui empêche le président Trump d’interdire TikTok dans les États

La juge Beetlestone, qui a émis son injonction temporaire dans une salle d’audience fédérale en Pennsylvanie, a déclaré dans sa décision que «les propres descriptions du gouvernement américain de la menace à la sécurité nationale posée par l’application TikTok sont formulées dans l’hypothèse». En conséquence, la juge a déclaré qu’elle ne pouvait pas conclure que «le risque présenté par le gouvernement l’emporte sur l’intérêt public» en interdisant l’interdiction. Le juge a déclaré que l’interdiction de TikTok dans les États causerait un «préjudice irréparable» aux utilisateurs de TikTok qui ont demandé l’injonction. Vendredi, elle a écrit: « Les plaignants perdront la possibilité de s’engager avec leurs millions d’abonnés sur TikTok et les commandites de marques associées. »

Un avocat représentant les trois créateurs de TikTik qui ont porté l’affaire qui a été jugée vendredi, a qualifié la décision de victoire pour la liberté d’expression. L’avocat Ambika Kumar Doran a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes heureux que le juge ait mis fin à cette interdiction, qui dépasse l’autorité du président en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux ».

Les règles de Trump désignaient le 12 novembre comme la date de début à laquelle les entreprises américaines ne seraient plus en mesure de fournir à TikTok les services nécessaires pour le faire fonctionner dans les États. Si ByteDance n’a pas conclu d’accord pour céder TikTok à cette date, ce dernier devait être interdit aux États-Unis.Dans une affaire connexe, en septembre, un autre juge à Washington a bloqué une partie de l’interdiction de Trump qui aurait forcé Apple et Google pour supprimer TikTok de l’App Store et du Google Play Store respectivement.

Les plaignants dans l’affaire Washington cherchent également à bloquer l’ordonnance de Trump du 12 novembre. Citant la décision du juge de Pennsylvanie, l’équipe juridique de TikTok a déclaré que l’interdiction de Trump dépassait l’autorité du gouvernement.