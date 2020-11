Le jour de l’armistice socialement éloigné marque le centenaire poétique de l’enterrement du guerrier inconnu

Les anciens combattants avec leurs médailles sur leur poitrine se tenaient sur le pas de leur porte plutôt que devant des monuments commémoratifs aux morts. Les couronnes de pavot étaient transportées dans des trains vidés des navetteurs. Et un prince Charles portant un masque facial faisait partie de ceux qui ont honoré le centenaire des funérailles du guerrier inconnu. Hier, une journée de l’armistice à distance sociale à travers le Royaume-Uni a vu une grande partie du public britannique observer les deux minutes de silence de chez lui à 11 heures alors que le pays se souvenait de sa guerre morte dans le contexte d’une pandémie qui a coûté la vie à près de 1,3 million de vies. Des événements à échelle réduite ont été autorisés à avoir lieu de Londres à Cardiff en passant par Édimbourg, même si la majorité des commémorations sont devenues des moments privés à huis clos ou, à peu près de la même manière que les Britanniques ont montré leur gratitude au NHS en ces derniers mois, des démonstrations de solidarité sur les seuils ou les halls. Les gens observent un silence de deux minutes à la gare de Kings Cross, à Londres, alors que la nation se tait pour se souvenir des morts à la guerre le jour de l’armistice. (Photo: Dominic Lipinski / PA Wire) Le point central du jour où, en 1918, la Première Guerre mondiale a été déclarée finie était un service spécial à l’abbaye de Westminster pour marquer le centenaire de l’enterrement du guerrier inconnu – le soldat anonyme qui symbolise tout ceux dont le dernier lieu de repos dans le conflit n’est pas enregistré. Les dignitaires dirigés par le prince Charles et la duchesse de Cornouailles au service ont également assisté au premier ministre Boris Johnson et au leader travailliste Sir Keir Starmer alors que le poète lauréat Simon Armitage a lu un poème écrit en l’honneur du symbolique «fils que nous avons perdu». Le poème, intitulé The Bed, s’est attardé sur le voyage il y a 100 ans lorsque l’un des quatre ensembles de restes exhumés des cimetières de guerre britanniques en France et en Belgique a été ramené cérémonieusement à l’abbaye pour être enterré dans l’abbaye le 11 novembre 1920. Décrivant le voyage du soldat anonyme depuis «Dormir dans la rue dans une tombe en terre battue» à enterrer «parmi des poètes endormis et des saints assoupis», le poème conclut: «Tout cela pour une âme, sans nom, sans rang, sans âge ou sans foyer, parce que tu es le fils que nous avons perdu, et ton repos Est le nôtre. » Lire la suite Jour du Souvenir 2020: un vétéran, 102 ans, marque la journée à la maison pour la première fois en raison de Covid-19 Dans une allocution à la congrégation socialement éloignée, l’archevêque de Canterbury Justin Welby a rendu hommage aux millions d’hommes et de femmes qui sont morts sur les champs de bataille et ont noté que «le sacrifice n’est pas seulement en temps de guerre». «Si différent cette année» Faisant allusion aux efforts de tant de personnes pour traiter et contenir la pandémie, il a déclaré: «Cette année, des sacrifices ont été consentis et sont faits par des milliers, voire des millions inconnus. Les gens ont mis de côté tout ce qui leur est cher… Ils peuvent être anonymes, mais leurs actions sont glorieuses. Les commémorations alternatives comprenaient le dépôt de 100 couronnes transportées par chemin de fer jusqu’à la gare de Paddington à Londres au nom de ceux qui ne pouvaient pas se rendre dans la capitale en raison des restrictions de Covid. Les couronnes ont été déposées au monument aux morts de la station à 11 heures du matin. La reine, portant un masque facial, a regardé l’écuyer de la reine, le lieutenant-colonel Nana Kofi Twumasi-Ankrah, déposer un bouquet de fleurs sur la tombe du guerrier inconnu lors d’une cérémonie à l’abbaye de Westminster à Londres pour marquer le centenaire le 4 novembre (Photo : Aaron Chown / Pool via REUTERS) Des services ont également eu lieu au National Memorial Arboretum dans le Staffordshire et à St Andrew’s House à Édimbourg, siège du gouvernement écossais, où le premier ministre Nicola Sturgeon a observé les deux minutes de silence aux côtés du personnel de service. À Londres, George Cowie, un vétéran qui a servi dans la Royal Artillery pendant 20 ans, est venu déposer une gerbe au cénotaphe. Il a dit: «Ces gens ont tellement donné pour le pays et ils sont allés volontairement se battre pour le roi et le pays. Je viens ici quand je peux déposer une gerbe. C’est tellement décevant de le voir si différent cette année.

