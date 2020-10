Le joueur WoW trouve une nouvelle route de nivellement de vitesse du niveau 10 à 50 en moins de 6 heures

in

Image via Blizzard Entertainment

L’utilisateur de Reddit, Harldan, a trouvé une nouvelle voie de nivellement de vitesse suite aux récents nerfs de Blizzard aux objectifs bonus de Warlords of Draenor dans la version commerciale de World of Warcraft.

Le joueur a découvert un itinéraire optimisé qui peut vous amener au niveau maximum actuel de 50 en moins de six heures tant que vous suivez son guide vidéo en achetant les consommables requis. Bien que la nouvelle route pour atteindre le niveau maximum vous oblige toujours à parcourir certains contenus de Warlords of Draenor, elle ne vous y tiendra pas longtemps.

Le nouvel itinéraire vous mènera à travers les zones suivantes:

Niveau 10 à 15: série de quêtes d’intro de Warlords of Draenor

Niveau 15 à 30: Forêt des Pins argentés

Niveau 30 à 40: Contreforts d’Hillsbrad

Niveau 40 à 45: Gorgrond

Niveau 45 à 48: Flèches d’Arak

Niveau 48 à 50: Montagnes Stonetalon

Comme cet itinéraire est récent, peu de joueurs l’utilisent encore. Cela signifie que vous pouvez prendre une longueur d’avance dans le nivellement de la vitesse et maximiser vos alts avant Shadowlands l’expansion est libérée.

L’itinéraire a été créé principalement pour les personnages de la Horde. Harldan a déclaré qu’il testerait une voie de l’Alliance dans un proche avenir et publierait également ses résultats. Mais la plupart des zones peuvent être facilement créées par un personnage de l’Alliance, à l’exception de la forêt des Pins argentés, qui peut être remplacée par Westfall, Loch Modan ou d’autres zones de bas niveau avec beaucoup de quêtes.

Un jour après que Harldan ait atteint le niveau maximum en cinq heures et 44 minutes, l’utilisateur de Reddit DesMephisto a dépassé son temps et a établi un nouveau jalon de cinq heures et 36 minutes.

