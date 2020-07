Le joueur publie un message d’adieu émouvant à Liverpool sur Instagram, Jordan Henderson et Adrian répondent – .

Olympique Lyonnais Mug Dedicace Dembele Message Perso 19/20 - Messsage - 4- Super joueur OL - Foot Lyon

Personnalise ton MUG dédicace - Dembele ! Choisis ton message perso et personnalise ton mug dédicace - Dembele ! Messages disponibles (tous visibles sur les photos du produit): 1. Bonheur et réussite: 'Pour Prénom. Bonheur et réussite à notre meilleur supporter !' 2. Gone toujours: 'Pour Prénom. Gone un jour,