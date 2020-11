Le joueur «  hypnotisé  » de Leeds décrit trois mots que Guardiola lui a dit après le match nul 1-1 – .

in

Kalvin Phillips a révélé les trois mots que Pep Guardiola lui avait dit après le match nul 1-1 entre Leeds et Manchester City plus tôt dans la saison.

L’international anglais a déclaré à Henry Winter du Times: « J’ai été plus hypnotisé par Pep Guardiola qui m’a serré la main et a dit: « Félicitations, bravo. » C’était bien.’

Gagner un point contre l’un des plus grands managers à avoir jamais parcouru la pirogue est une belle réussite et a vraisemblablement rempli Phillips avec beaucoup de joie.

Donc, pour cet homme, vous féliciter après un temps plein a dû être un sentiment incroyable pour le diplômé de l’académie de Leeds.

Il n’est pas étonnant que Guardiola ait félicité Phillips pour sa performance.

Assis à la base du milieu de terrain de Marcelo Bielsa, le joueur de 24 ans a réussi six plaqués, trois interceptions et un bloc selon SofaScore.

Phillips n’avait pas non plus peur d’avancer. Il a réussi deux dribbles et a réussi un tir cadré. Il a également terminé le jeu avec un taux de réussite de 87%.

Faire cela contre une équipe qui a récemment été championne consécutive de la Premier League est un exploit. Même garder un tel côté sans but à un seul but est une belle réussite, en vérité.

Jouant seul ce rôle de milieu de terrain défensif dans un système de 4-1-4-1 ce jour-là, Phillips mérite un énorme crédit pour avoir annulé Riyad Mahrez, Phil Foden et Kevin De Bruyne.

