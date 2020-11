Le joueur d’Arsenal «fatigué de sa situation» sous Arteta; veut la sortie du prêt de janvier – .

in

Les fans d’Arsenal sont au septième ciel après une brillante victoire à Old Trafford contre Manchester United dimanche. Les victoires de la FA Cup et du Community Shield ont montré que Mikel Arteta est la bonne personne pour le poste et, comme tout le monde dans l’équipe, s’améliore match après match.

Le patron des Gunners est vraiment adoré par les supporters. Arteta a dû prendre des décisions très difficiles en cours de route, mais il n’a pas eu peur de faire les gros appels. L’omission de Mesut Ozil est le meilleur exemple, mais il n’est pas le seul joueur à ne pas jouer.

Sokratis Papastathopoulos a également été exclu des équipes de Premier League et d’Europa League. Cette décision est compréhensible car Arsenal a beaucoup trop d’options en défense centrale pour le moment.

Cependant, la signature de 2019, William Saliba, n’a pas non plus obtenu de place dans l’équipe de la Ligue Europa – ce qu’Arteta lui-même a prétendu regretter. (Objectif)

Les supporters d’Arsenal ont désespérément hâte de voir le prodige français en action, mais cela ne s’est pas encore produit. Saliba n’a encore joué à Arsenal dans aucune compétition cette saison, et cela l’aurait frustré.

Mais le Football Club a révélé aujourd’hui que Saliba était « fatigué de sa situation » et qu’il souhaitait quitter Arsenal en prêt lors du prochain mercato de janvier.

L’ancien club de Saliba, Saint Etienne, est ouvert à la possibilité de le retrouver dans la fenêtre hivernale. Le rapport affirme que l’équipe de Claude Puel a même essayé de conclure un accord cet été, mais ils ont été déçus car le mouvement ne s’est pas concrétisé.

Gabriel Magalhaes, Rob Holding, David Luiz, Pabo Mari, Calum Chambers et même Shkodran Mustafi sont tous devant Saliba dans l’ordre hiérarchique aux Emirats. Il est peu probable que le jeune Français obtienne un temps de jeu ce trimestre, et un mouvement de prêt a du sens.

Il sera intéressant de voir si Arsenal accepte de le renvoyer en France. Un transfert de prêt dans un club en Angleterre a plus de sens étant donné que le défenseur doit s’habituer à la physionomie de la Premier League, mais Saint-Étienne est un club avec lequel il est très à l’aise, et ce ne serait pas une surprise de le voir. y passer la seconde moitié de la campagne.

