Le jeune BVB Giovanni Reyna mérite beaucoup d’éloges pour ses débuts aux États-Unis

Plug And Mix Dimension 3D, Plug-in d'effet Chorus - Version téléchargement, Émule un effet de chorus numérique bien connu du début des années 1980 et apporte ses caractéristiques sonores dans le mixage du logiciel DAW, Particulièrement adapté aux cordes et aux nappes, Utilisation simple avec peu de paramètres