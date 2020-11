Le jeune Anakin Skywalker a-t-il réellement «détruit» Star Wars?

Pourtant, alors que Guerres des étoiles avait toujours été faite sur mesure pour captiver l’imagination des enfants, la franchise n’avait jamais pris forme d’histoire sur les enfants, qui à l’époque étaient souvent trop fantastiques, d’un ton peu sérieux et avaient tendance à aliéner le public adulte. Ainsi, l’idée de Lucas a rendu les gens de Fox naturellement incrédules, craignant de voir comment les films tant attendus changeraient la perception de la franchise.

Finalement, Lucas a fait La menace fantôme la façon dont il voulait le faire. Et pour de nombreux fans et critiques, Lucas ayant un contrôle illimité sur les Prequels est la principale cause de l’absence de but de la trilogie dans son ensemble.

Néanmoins, les critiques initiales sur le choix de Lucas ont été temporairement réduites au silence lors de la sortie de La menace fantôme‘s premier morceau d’éphémères, son affiche teaser inoubliable. Situé sur le décor désertique familier de Tatooine, l’image (photo ci-dessus) représente un jeune Lloyd’s Anakin – tenant un sac à dos, indiquant son départ de chez lui pour une aventure galactique – enfermé dans une profonde réflexion alors que le soleil binaire de la planète projette une ombre sur la hutte derrière lui en forme de… Dark Vador. C’était une œuvre d’art glorieusement poétique qui a aiguisé l’appétit des fans enragés du monde entier pour le concept raillé de Lucas «Kid Vader». Au moment où la bande-annonce monumentale du film a fait ses débuts le 20 novembre 1998 dans les salles de cinéma, les fans ont gardé toutes les craintes qu’ils pouvaient avoir et ont généralement adopté la notion d’Anakin comme un enfant, même si certains drapeaux rouges étaient visibles rétrospectivement, montrant certains moments inutilement idiots.

Après La menace fantôme fait son arrivée tant attendue le 19 mai 1999, le consensus général – qui est survenu après une période initiale de choc et un peu de déni – était que Young Anakin était un mauvais choix d’un protagoniste pour une myriade de raisons. S’il est très vrai que Lloyd a injustement absorbé une grande partie du blâme et est devenu une première victime des éléments les plus toxiques de la culture des fans, il est difficile de nier qu’Anakin étant un enfant a complètement entravé les relations clés que la trilogie avait besoin de lui pour cimenter dans le premier film. —À la fois le mentor / adversaire avec Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor et le romantique avec Padmé Amidala de Natalie Portman. En effet, la plupart des interactions d’Anakin se font avec Qui-Gon Jin de Liam Neeson, qui a fini par mourir à la fin du film, rendant les minutes où nous les avons vus développer une relation gaspillées. En conséquence, le public a dû attendre le suivi de 2002 Attaque des clones, qui se déroule plusieurs années plus tard avec Hayden Christensen jouant une version adolescente d’Anakin, pour relancer la dynamique des personnages qui aurait dû être au centre de la trilogie depuis le début.

Mais est-ce que le jeune Anakin a réellement «détruit» Guerres des étoiles? Non, pas vraiment. D’une part, la franchise est toujours là et connaît des succès d’un milliard de dollars sur grand écran des décennies après la sortie de La menace fantôme. Vous ne pouvez pas non plus ignorer le fait que de nombreux enfants assis dans les théâtres à la fin des années 90 étaient en fait liés à Young Anakin. Lucas a toujours soutenu que Guerres des étoiles est une histoire destinée aux «enfants de 12 ans», et pas nécessairement aux adultes nostalgiques de la salle. Il n’est donc pas surprenant que beaucoup Guerres des étoiles les fans qui ont grandi dans les années 90 ont en fait une vision plus favorable du personnage et La menace fantôme en général, même si d’autres pensent qu’Anakin était généralement inutile dans le film en dehors d’être au centre de la séquence de podracing motivée par la marchandise / jeu vidéo du film.