Le jeu vidéo Miles Morales entre dans le costume Spider-Verse, et Phil Lord approuve

Miles Morales ‘ Dans le Spider-Verse Le costume arbore le schéma de couleurs traditionnel rouge et noir qu’il porte dans les bandes dessinées, mais ce logo d’araignée peint à la bombe sur la poitrine le distingue comme étant issu du film qui a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation. De plus, si vous regardez de plus près, vous remarquerez que la façon dont Miles se déplace ici fait écho à la façon dont il a été animé pour Spider-Man: dans le Spider-Verse, et quand il combat des méchants, des bulles de mots de style bande dessinée apparaissent. Ces éléments ajoutent une touche de bande dessinée supplémentaire au jeu lorsque vous portez ce costume Spidey.