Le jeu Steelrising annoncé par GreedFall Developer Spiders

Comme promis précédemment, GreedFall Le développeur Spiders a dévoilé son nouveau projet lors du flux Nacon Connect d’aujourd’hui. Oui, le studio travaille dur sur un autre RPG d’action. Cette fois, l’équipe emmènera les joueurs dans une autre version historique de la Révolution française à Paris avec Steelrising. Comme si le nom n’était pas assez cool, Steelrising stars Aegis, une automate femelle qui sert de garde du corps à Marie Antoinette.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Selon Jehanne Rousseau, cofondatrice et présidente de Spiders, la reine charge Aegis de trouver son créateur pour arrêter les massacres que l’armée robotique du roi Louis XVI mène. Steelrising mettra en vedette un Louis XVI devenu fou, tentant d’étouffer la montée de la Révolution française à ses débuts en lâchant des robots «hors de contrôle».

Cette version de Paris comportera des monuments bien connus, tandis que d’autres monuments populaires n’existent plus. Par exemple, les araignées ont recréé le Grand Châtelet et la Tour du Temple.

En termes de gameplay, Rousseau a déclaré Steelrising offrira un gameplay plus axé sur l’action par rapport aux titres Spiders précédents. La verticalité est également prise en considération. Ainsi, les joueurs n’exploreront pas seulement les rues parisiennes au niveau du sol. En passant de combat en combat, les joueurs utiliseront d’autres options de mouvement. Monter des balcons pour débloquer de nouveaux chemins vers des endroits secrets en est un exemple.

Parce qu’elle est un robot, Aegis sera équipée de plusieurs armes intégrées à sa forme. En explorant, les joueurs trouveront des objets qui la rendront plus puissante, meilleure en mobilité et exceptionnellement durable. Les joueurs peuvent anticiper plus de sept types de familles d’armes, avec plus qui peuvent être trouvées tout au long de l’histoire. Chaque famille d’armes possède ses propres qualités uniques. De plus, les armes varient de celles des armes d’Aegis pour les combats légers aux fusils alchimiques pour les attaques à longue portée aux armes plus lourdes.

Rousseau a également taquiné des quêtes secondaires dans Steelrising. Apparemment, les araignées mettent beaucoup d’efforts dans l’élaboration de missions secondaires qui enrichissent davantage le monde. Mieux encore, des équipements et objets uniques seront liés à ces quêtes.

Steelrising est actuellement en développement pour les consoles de nouvelle génération et les PC. Les détails de la date de sortie restent secrets.