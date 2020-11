« Le jeu n’existe plus »

Regardez devant vous – c’est le finaliste des finalistes Rapide après un match totalement infructueux en Norvège, la devise. Après le 0: 1 au FK Molde, il y avait une chance de se réhabiliter dimanche (14h30) en championnat national contre Altach. « Les garçons vont bien sûr tout essayer maintenant après le match de jeudi où nous obtenons un trois », a déclaré l’entraîneur Dietmar Kühbauer, qui a évoqué le bilan positif des verts-blancs en Bundesliga.

« Bien sûr, nous jouons à domicile et que nous avons essentiellement eu une bonne saison jusqu’à présent », a souligné Kühbauer. Avec une victoire et un match nul en cinq matchs, c’est Rapide toujours invaincu et le premier poursuivant des leaders Salzbourg, qui compte encore deux points sur le compte. Les Viennois veulent rester sur les talons des favoris du titre. « Même si Altach a pris un peu de confiance en soi avec la première victoire, notre objectif est de faire un trois », a affirmé le sélectionneur.

Avec le match de Ligue Europa, qui était la deuxième défaite de la compétition, ses professionnels ne devraient plus faire face. « Le jeu n’est plus là. Le match était hier, nous avons maintenant une vue d’Altach. Et la vérité est que si un joueur y pense trop longtemps, alors il s’inquiète inutilement », a déclaré Kühbauer, celui avec le L’équipe n’est rentrée de Norvège que vendredi après-midi, après son arrivée mardi. Il est convaincu « que les garçons joueront à nouveau un bon match ».

L’entraîneur d’Altach, Alex Pastoor, a saupoudré de roses son homologue. « Rapide déjà réalisé une belle performance au printemps et assuré la première place derrière Salzbourg. On peut exprimer de grands éloges pour cela. Surtout ce que Didi Kühbauer a développé à Vienne vaut tous les honneurs « , a déclaré le Néerlandais. » Depuis que je suis ici, nous avons joué deux fois au stade Allianz. Les deux étaient d’excellents jeux et promotions pour le football. «

La saison précédente, le Hütteldorfer a gardé une table rase contre le Rheindörfler, une victoire 2-1 à domicile a été suivie d’une victoire 3-0 à l’extérieur dans la seconde moitié de la saison. Cette saison, Altach a du mal à marquer après le départ de Sidney Sam. Au 5ème tour précédent, les protégés de Pastoor ont réussi leur première victoire avec un 4: 2 contre une Admira décimée. Et pour la première fois, Altach a marqué plus d’un but en 90 minutes.

Contre Rapide Pastoor mise sur la fraîcheur de ses troupes. Rapide est « énergétiquement sûr pas à cent pour cent – nous devons en profiter. Si nous parvenons à mettre en œuvre notre plan de match dans toutes les phases du match, je suis sûr que nous pouvons emporter quelque chose. » Le fait que quatre personnes précédemment blessées avec Martin Kobras, Emanuel Schreiner, Marco Meilinger et Daniel Maderner aient pu s’entraîner pleinement au cours de la semaine et soient disponibles pour dimanche a donné huit courage supplémentaires à l’entraîneur de la ligue.