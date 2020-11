Le jeu interactif IO James Bond est actuellement en préparation

Oui, vous avez bien lu ce titre. IO Interactive, l’équipe derrière Tueur à gages, travaille actuellement dur sur un jeu 007. Les détails sont rares pour le moment, mais un bref teaser devrait retenir les fans du studio et de la propriété pendant au moins un peu de temps.

Comme promis précédemment, IO Interactive a partagé la nouvelle dans une première bande-annonce ce matin. La bande-annonce est courte et ne montre rien de conséquence. Cependant, le logo 007 et le thème musical reconnaissable suffisent sûrement à susciter l’enthousiasme. Regardez la vidéo ci-dessous:

Projet @ 007 (titre provisoire) est un tout nouveau jeu vidéo James Bond avec une histoire tout à fait originale. Obtenez votre statut 00 dans la toute première histoire d’origine de James Bond, qui sera développée et publiée par @IOInteractive. Plus de détails: https://t.co/x2QeO2VKZB pic.twitter.com/d9aDhAbe90 – IO Interactive (@IOInteractive) 19 novembre 2020

Pour l’instant, IO utilise Projet 007 comme titre provisoire du jeu. Les joueurs doivent assumer le rôle de l’emblématique James Bond lui-même dans un conte original développé et publié par le Tueur à gages développeur. Le lien fourni dans le post ci-dessus répète essentiellement les informations du tweet. Il existe cependant une note supplémentaire en bas de page. IO recrute actuellement des «talents d’élite» du monde entier pour aider à élaborer le projet en question.

Au moment de la rédaction de cet article, les plates-formes n’ont pas été annoncées. Sans surprise, les informations sur la date de sortie restent également secrètes. On ne sait pas encore quand IO envisage de dévoiler plus de détails.

À la fin de l’année dernière, le studio a annoncé qu’il travaillerait avec WB Interactive Entertainment pour un titre «ambitieux» sur console et PC. Si c’est le projet que les deux sociétés ont taquiné à l’époque, il semble que WBIE ne soit plus impliqué pour des raisons inconnues. En tant que tel, similaire à ses efforts avec Hitman 3, IO Interactive développe et publie seul la nouvelle aventure James Bond.

[Source: IO Interactive on Twitter]