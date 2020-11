Le jeu gratuit d’Epic de la semaine prochaine est MudRunner

in

Les jeux gratuits d’Epic de cette semaine viennent d’arriver, ce qui signifie qu’il est temps de regarder vers l’avenir pour voir à quoi nous pouvons nous attendre la semaine prochaine. Il s’avère qu’à partir du 26 novembre, vous pourrez réclamer une copie gratuite du précurseur de SnowRunner MudRunner sur Epic Games Store.

Si vous avez joué à SnowRunner – et vous devriez, c’est génial – vous avez une bonne idée de ce que vous faites. MudRunner consiste à conduire d’énormes camions russes de l’ère soviétique à travers la nature sauvage de la Sibérie, à transporter de grandes charges de billes d’un endroit à l’autre et à ne pas être submergé en traversant une rivière.

L’attrait des jeux a beaucoup à voir avec leur simulation de boue détaillée, qui s’agglomère sur vos pneus et arrêtera parfois complètement votre progression. Pour traverser les forêts marécageuses perfides de MudRunner, vous devrez apprendre l’art minutieux du treuil électrique et du blocage de différentiel. Si tout le reste échoue, vous pouvez toujours passer à un véhicule de dépannage pour aider à sortir les camions embourbés de la boue. Vous devrez également faire attention à votre carburant, mais il existe des camions-citernes que vous pouvez utiliser pour faire le plein lorsque vous êtes à court d’essence loin de votre base d’opérations.

Voici la bande-annonce du lancement initial de MudRunner en 2017:

Comme vous pouvez probablement le deviner, MudRunner n’est pas un jeu de course – il s’agit plutôt de tracer soigneusement votre parcours sur un terrain inhospitalier et de surmonter les obstacles par la force de la volonté. C’est gratifiant d’une manière unique, même si ce jeu n’a pas la variété et le poli de son jeune frère SnowRunner – qui vient de voir une mise à jour majeure arriver cette semaine.

Vous pourrez réclamer votre copie du 26 novembre au 3 décembre. En attendant, découvrez tous les autres jeux gratuits auxquels vous pouvez jouer sur PC sans dépenser un centime.

Partager : Tweet