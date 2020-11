Le jeu du chat et de la souris revient – / Film

Tom et Jerry sont sans aucun doute le duo de chats et de souris le plus célèbre de la télévision, mais malgré leur renommée sur le petit écran, ils n’ont pas encore reçu de film à succès sur grand écran. (Non, nous ne parlerons pas du film d’animation de 1993 où Tom et Jerry ont beaucoup parlé, allant à l’encontre de tout ce qui était génial dans les courts métrages d’animation originaux). Warner Bros Pictures espère changer cela l’année prochaine avec leur nouveau Tom et Jerry film qui devrait sortir en salles en 2021.

La première Tom et Jerry La bande-annonce du film est arrivée et, bien qu’elle présente les conceptions de personnages classiques pour les personnages titulaires dans une sorte de style d’animation 3D cel, pour une raison quelconque, ils sont introduits dans le monde réel avec un grand ensemble comique pour les soutenir. Cela ressemble exactement à ce à quoi vous vous attendez d’un film coincé dans l’enfer du développement depuis sa première annonce en 2009.

Bande-annonce du film Tom et Jerry

Dans le film Tom et Jerry, le chat et la souris se sont séparés. Mais quand un hôtel haut de gamme obtient Jerry comme un nouveau résident indésirable, un jeune employé de l’hôtel impatient (Chloë Grace Moretz) essayant de planifier un mariage massif amène Tom à s’occuper du problème pour eux, et nous revenons au vieux jeu du chat et de la souris.

Compte tenu du style hybride animation / live-action, Tom et Jerry on a l’impression d’essayer d’être plus comme Qui veut la peau de Roger Rabbit que Alvin et les Chipmunks. Mais Tom et Jerry, ombragés par le cel-shaded, se sentent beaucoup plus à leur place dans le monde réel qu’aucun des personnages de dessins animés ne le faisait dans le mystère innovant de Robert Zemeckis. C’est peut-être parce qu’il n’y a pas vraiment d’explication sur la raison pour laquelle les animaux de ce film, qui incluent également des pigeons et des éléphants, sont animés alors que tout le reste est en direct.

La comédie ici est clairement slapstick au maximum, mais sans les cris de marque de William Hanna derrière Tom, ils n’atterrissent pas aussi bien. Y a-t-il un espoir qu’ils aient ramené certains de ces vieux enregistrements pour que ce travail fonctionne mieux qu’il n’y paraît dans la bande-annonce? J’apprécie les efforts pour mettre en scène le style classique de Tom et Jerry, mais cet effort ressemble à un vrai raté.

Le reste de la distribution en direct comprend Michael Peña (L’homme fourmi), Rob Delaney (Deadpool 2), Colin Jost (Saturday Night Live), et Ken Jeong. Ils sont tous dirigés par Histoire de Tim, qui est connu pour diriger Taxi, Salon de coiffure, Longer, et le Les quatre Fantastiques films du milieu des années 2000.

L’une des rivalités les plus aimées de l’histoire est ravivée lorsque Jerry emménage dans le plus bel hôtel de New York à la veille du «mariage du siècle», forçant le planificateur désespéré de l’événement à engager Tom pour se débarrasser de lui, dans le réalisateur Tim Story’s Tom et Jerry. » La bataille du chat et de la souris qui s’ensuit menace de détruire sa carrière, le mariage et peut-être l’hôtel lui-même. Mais bientôt, un problème encore plus grand se pose: un membre du personnel diaboliquement ambitieux conspirant contre tous les trois. Mélange époustouflant d’animation classique et d’action en direct, la nouvelle aventure grand écran de Tom et Jerry propose un nouveau terrain pour les personnages emblématiques et les oblige à faire l’impensable… travailler ensemble pour sauver la situation.

Tom et Jerry doit actuellement sortir le 5 mars 2021, mais nous verrons si Warner Bros. conserve cette date ou non.

Articles sympas sur le Web: