Le jeu de combat gratuit d’Ubisoft, Brawlhalla, sera lancé sur Android et iOS en août

Brawlhalla est un jeu de combat gratuit développé par Blue Mammoth Games, un studio qui appartient maintenant à l’éditeur et développeur français Ubisoft. Il a été lancé sur PC et consoles il y a trois ans et le mois prochain, il fera le saut vers le mobile.

Bien que cela devait arriver, ce n’est que récemment qu’Ubisoft a révélé la date de sortie exacte du jeu qui comptait plus de 20 millions de joueurs en février 2019. Lors de son salon des jeux Ubisoft Forward, l’éditeur français a annoncé que Brawlhalla arrivera sur les appareils Android et iOS. le 6 août.

Brawlhalla prend en charge le jeu croisé, ce qui signifie que vous pourriez rencontrer des joueurs de PC ou de PlayStation 4 sur votre appareil Android ou iOS. Il y a un classement en ligne 1v1 et 2v2, ainsi qu’un mode en ligne gratuit pour tous à 4 joueurs qui permet aux joueurs de se battre les uns contre les autres dans des matchs occasionnels.