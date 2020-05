Le jeu de cartes de tarot de Guillermo del Toro connaît le passé, le présent et l’avenir / le film

Guillermo del Toro n’a jamais fui le spirituel, le surnaturel et l’étrange. Des films comme Labyrinthe de Pan, La forme de l’eau, Cronos, Crimson Peak, L’épine dorsale du diable, et propose des histoires de fantômes, des fables fantastiques, des romances non conventionnelles, et plus encore, le tout dans une toile macabre envoûtante. Maintenant, les films de Guillermo del Toro sont réutilisés pour Tarot del Toro, une collection de cartes de tarot avec des illustrations de Tomás Hijo inspiré des films visionnaires de del Toro.

Jeu de cartes de tarot Guillermo del Toro

Laissez la vision fantastique de Guillermo del Toro guider votre pratique du tarot avec ce jeu somptueusement illustré inspiré par le monde obsédant du cinéaste primé. Du monde macabre de Guillermo del Toro vient une version délicieusement tordue d’un jeu de tarot traditionnel de soixante-dix-huit cartes. Conçu et illustré par Tomás Hijo, ce jeu présente de somptueuses illustrations originales inspirées des thèmes, des images et des personnages de certains des films les plus populaires de del Toro, notamment Le Labyrinthe de Pan, Crimson Peak, et La forme de l’eau. Comprenant des arcanes majeurs et mineurs, l’ensemble est également livré avec un guide utile expliquant la signification de chaque carte, ainsi qu’une introduction simple à la création et à la lecture de spreads. Emballé dans une boîte cadeau à collectionner, cet ensemble imaginatif est le cadeau parfait pour les collectionneurs del Toro et les amateurs de tarot.

Même si vous n’êtes pas amateur de lecture de cartes de tarot, les illustrations de ce jeu de cartes sont fantastiques. C’est génial de faire de Guillermo del Toro la première carte en tant que magicien, car il est responsable de tout ce qui a inspiré ce jeu de cartes, même si vous ne trouverez probablement pas de cartes inspirées de Hellboy et Pacific Rim. De plus, même si vous recevez de mauvaises nouvelles de la lecture de votre carte de tarot, peut-être que voir des personnages familiers rendra les nouvelles plus faciles à avaler.

Tarot del Toro ne sortira pas avant le 15 septembre 2020, mais vous pouvez le précommander dès maintenant pour 26,99 $.

