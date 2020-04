Le jeu de base de Hunger Games revient à la préquelle directe – Africadaidly

Francis Lawrence, qui a dirigé trois chapitres de la franchise « The Hunger Games », a été choisi pour diriger la préquelle récemment annoncée.

«La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents» de l’auteur Suzanne Collins – qui sortira en mai dans les rayons des livres – se déroule avant les événements de la trilogie originale et se concentre sur les jeunes années du futur tyran Coriolanus Snow (joué dans les films de Donald Sutherland) .

(EW a publié un extrait du livre, mis 64 ans avant les jours du moment de Katniss Everdeen sous les projecteurs, et c’est une lecture intéressante.)

La productrice d’origine Nina Jacobson revient également, avec son partenaire Color Force Brad Simpson, et Michael Arndt («Catching Fire») adaptera le scénario à partir d’un traitement écrit par Collins, qui servira également de producteur exécutif.

« ‘ La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents ’est passionnante et créative et amène ce monde à de nouvelles dimensions complexes qui ouvrent des possibilités cinématographiques incroyables,” a déclaré le président du Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake via Variety. « Nous sommes ravis de réunir cette équipe de cinéastes avec cette franchise très unique, et nous avons hâte de commencer la production. »